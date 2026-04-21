Т2 запустила продажи смартфонов и SIM-карт в отделениях «Почты России»

T2, российский оператор мобильной связи, сообщил о расширении партнерства с «Почтой России» и запуске готовых решений для связи – продаж смартфонов по выгодной цене в комплекте с SIM-картой. В ряде регионов Т2 также тестирует формат пакетной продажи SIM-карты и умных часов. Сотрудничество с «Почтой России» охватило более 2,2 тыс. отделений в 60 регионах присутствия оператора, в том числе в сельской местности и малых городах страны.

Т2 реализовывает новый формат пакетных продаж в отделениях «Почты России» – SIM-карты с оплаченным тарифом в комплекте со смартфоном или часами. Готовые решения для связи способствуют цифровизации сел и малых городов страны, позволяют жителям населенных пунктов покупать современные гаджеты по ценам производителя. Сейчас проект охватывает более 2,2 тыс. почтовых отделений в регионах.

Продажа смартфонов и SIM-карт осуществляется через онлайн-витрину в Москве и через операторов в отделениях в столице и регионах. Клиент может совершить покупку в магазине или сделать заказ онлайн и получить устройство в отделении.

Сейчас в «Почте России» для покупателей Т2 действуют следующие предложения: телефон BQ плюс тариф «Социальный» на месяц – за 790 руб. (60 регионов страны); смартфон Redmi A5 плюс тариф «Мой онлайн» на три месяца – за 7,1 тыс. руб. (Кемерово, Иркутск, Улан-Удэ); часы Aimoto плюс тариф «Интернет для вещей» на год – за 1,79 тыс. руб. (Тверь, Кемерово, Иркутск и Улан-Удэ).

Для Т2 сотрудничество с «Почтой России» обеспечивает доступ к уникальному покрытию – селам и малым городам, где зачастую нет салонов связи и больших ретейлеров. Такой канал продаж гарантирует Т2 доступ к высокому ежедневному трафику и труднодоступным местам страны.

Денис Голещихин, директор по продажам на массовом рынке Т2, сказал: «В отделениях «Почты России» высокий ежедневный трафик. Для многих жителей села, в том числе для старшего поколения, поход на почту – привычный сценарий, покупки в отделениях воспринимаются комфортнее, чем в торговом центре или онлайн магазине. В ряде населенных пунктов отделение почты – единственное место, где можно не только отправить посылку, но и оплатить услуги, получить пенсию и купить базовые товары. Проект по пакетным продажам мы оцениваем как успешный. В планах – масштабировать решение на большее количество отделений партнера».

Антон Нечаев, директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России», отметил: «Наш проект позволяет клиентам приобретать качественные мобильные устройства и подключаться к услугам связи прямо в почтовых отделениях. В ближайших планах – расширить его географию, обеспечивая таким образом равный доступ к современным технологиям и коммуникациям каждому жителю нашей страны, даже там, где нет магазинов электроники и салонов сотовой связи».

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

