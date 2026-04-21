Рынок искусственного интеллекта стал самым конкурентным рынком ПО в России

MWS Cloud, входит в МТС Web Services (MWS), провела исследование российского ИТ-рынка (ПО и оборудование). По данным исследования, рынок программного обеспечения продолжает олигополизироваться: в 2022 г. на топ‑5 компаний в среднем приходилось 52,8% рынка, в 2025 г. — 56,8%, а в 2026 г. — 58%. Самым олигополизированным сегментом оказался рынок платежных систем, где доля топ‑5 игроков составила 93%, а самым конкурентным — искусственный интеллект, где этот показатель равен 36%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2026 г. на рынке облаков на топ‑5 игроков придется 74% рынка, на рынке ERP и бухучета — 67%, HR и ИБ‑сервисов — 62%, ПО для взаимодействия с клиентами — 33%, систем управления данными — 51%, управления бизнесом — 53%, производственного ПО — 50%, систем продуктивности — 38%, платформенного ПО — 38%.

В 2022 г. на рынке облаков на топ‑5 игроков пришлось 63% рынка, на рынке ERP и бухучета — 66%, HR — 57%, ИБ‑сервисов — 55%, ПО для взаимодействия с клиентами — 59%, систем управления данными — 56%, управления бизнесом — 54%, производственного ПО — 51%, систем продуктивности — 38%, платформенного ПО — 38%.

Степень олигополизации рынка оборудования в России в целом сопоставима с рынком ПО. На топ‑5 компаний в среднем приходится 57,6% рынка (в 2025 году этот показатель составлял 54,8%). Наибольшая доля топ‑5 компаний фиксируется на рынке систем хранения данных — 75%; далее следуют рынок серверов — 58%, сетевого оборудования и ИБ — 57%, оборудования для ЦОД — 41%. В 2022 г. показатели составляли 62% на рынке СХД, 51% — на рынке серверов, 57% — на рынке сетевого оборудования, 56% — на рынке ИБ‑оборудования и 59% — на рынке оборудования для ЦОД.

Проникновение топ‑5 компаний на рынок ИТ‑услуг также растет. В 2022 г. в среднем эта доля составляла 44%, в 2025 г. увеличилась до 51%, а в 2026 году — до 53%. Наиболее заметно доминирование топ‑5 компаний на рынке colocation: в 2026 г. оно составит 89%. Далее идут рынок ИИ‑сервисов — 71%, консалтинг — 64%, заказная разработка ПО — 47%, аутсорсинг — 43%, системная интеграция — 35%, услуги ИБ — 24%. В 2022 г. показатели были следующими: 84% на рынке colocation, 53% — на рынке ИИ‑услуг, 51% — на рынке консалтинга, 28% — на рынке заказной разработки ПО, 38% — на рынке аутсорсинга, 31% — на рынке системной интеграции и 27% — на рынке ИБ‑услуг.