Российские компании рассказали, как удерживают наиболее ценных сотрудников

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, и сервиса кадрового ЭДО HRlink провели опрос среди российских работодателей и выяснили, какие меры предпринимают компании, чтобы удержать ценные кадры и не дать расти «текучке». Исследование показало, что работодатели все чаще делают ставку на системные меры удержания сотрудников, а ключевым фактором для большинства компаний остается конкурентный уровень заработной платы. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Опрос проходил среди 250 представителей российских работодателей с 6 по 20 марта 2026 г.

«Проблема текучести кадров в той или иной степени знакома всем отраслям. Работодатели заинтересованы в том, чтобы профессионалы оставались именно у них, и нередко предлагают более привлекательные условия, чтобы переманить кандидатов. Наиболее распространенной практикой остается индексация зарплат, позволяющая снизить риск ухода сотрудников (46% респондентов выбрали этот вариант ответа). Среди популярных инструментов также программы адаптации для новых сотрудников (35%), реферальные программы с бонусами за рекомендации (33%), а также признание достижений работников, причем не только финансовое, но и символическое: публичная похвала, доска почета, внутренние награды или корпоративный мерч (30%). Кроме того, многие компании переходят на более «прозрачную» и понятную систему оплаты труда и KPI, чтобы удержать сотрудников (29%)», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Меры, которые компании внедряют для уменьшения текучести кадров

По оценкам руководителей российских компаний, индексация зарплат остается не только самым популярным, но и самым эффективным инструментом, этот вариант выбрали 52% респондентов. Заметно реже действенными методами считают программу адаптации новых сотрудников (20%), переход к более прозрачной системе оплаты труда и KPI (19%), реферальные программы (17%) и практики признания заслуг сотрудников (15%).

В некоторых компаниях неплохо работает ротация персонала и горизонтальное движение (14%), а также опция гибридного или удаленного графика для сотрудников (10%).

«В современных условиях бизнесу важно не просто повышать зарплаты, а перестраивать саму модель работы с сотрудниками. Здесь помогает автоматизация: подписание документов онлайн, внедрение ИИ-инструментов, персонализация развития сотрудников и оптимизация процессов с помощью комплексных цифровых платформ. Совмещение программ удержания с грамотной автоматизацией позволяет сократить рутинную нагрузку на сотрудников и создать комфортную среду. Особенно это важно в работе с молодежью, для которой сервис работодателя должен быть сопоставим с привычными B2С-сервисами», — сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.

По данным опроса, наиболее стабильные коллективы сейчас сосредоточены в небольших компаниях до 100 человек. В малом бизнесе нередко фиксируется минимальная текучесть — до 10% (этот вариант назвали 41% представителей таких компаний). В это же время сотрудники средних по численности (100-500 человек) и крупных организаций (от 500 человек) чаще задумываются о смене работы: минимальная текучесть наблюдается только в 20% и 27% таких компаний, соответственно.

Ранее исследование hh.ru показало, что текучесть кадров на российском рынке труда имеет разнонаправленный характер. Так, наиболее стабильными с точки зрения движения работников на внешний рынок труда оказались сферы с достаточно высокой конкуренцией (маркетинг, реклама, пиар, а также юридическая сфера). А вот сферы с наибольшим дефицитом (производство строительство, а также целый ряд рабочих профессий), наоборот, демонстрируют достаточно активное движение работников.