Практики управления инновациями в хайтеке (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ изучил подходы российских предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности к управлению инновациями, роль в этих процессах производственных и цифровых технологий, а также оценки рисков, которые могут сдерживать технологическое развитие. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Эмпирической базой для анализа послужили данные опроса, который был проведен в 2025 г. в рамках реализуемого ИСИЭЗ НИУ ВШЭ с 2009 г. проекта «Мониторинг инновационного поведения предприятий» (N=1032 организации промышленности, ведущие экономическую деятельность в сфере производства химических веществ, лекарственных средств, машин и оборудования, транспортных средств, радиоэлектроники, медицинского оборудования, электрического оборудования). К инновационно активным отнесены предприятия, осуществлявшие в 2023–2025 гг. деятельность по разработке и выводу на рынок инновационной продукции или созданию и внедрению инновационных производственных и бизнес-процессов.

Главные выводы

В высокотехнологичном сегменте промышленности большинство инновационно активных предприятий демонстрируют высокий уровень зрелости управления этими процессами. Более 85% из них ведут планирование инновационной деятельности. Более четверти (27,5%) определяют ее цели, опираясь на долгосрочное видение; для 18,1% характерно скорее краткосрочное целеполагание; 39,9% комбинируют подходы, необходимые для решения задач как операционных, так и стратегических.

Эффективность инновационной деятельности оценивают три четверти предприятий. При этом каждая десятая компания отслеживает исключительно операционные показатели; каждая седьмая — только финансовые; практически половина сочетают разные типы метрик.

Для управления инновациями предприятия используют разные модели. Почти четверть (24,3%) выстраивают инновационные процессы по модели «снизу – вверх», при которой основной запрос на инновации формируют ключевые бизнес-подразделения. Чуть меньше предприятий (22,7%) придерживаются противоположной модели «сверху – вниз», в рамках которой инициатива в формировании пула инновационных проектов остается прерогативой высшего руководства. Более трети (36,2%) сочетают обе модели.

Среди опрошенных многие предприятия совершенствуют инновационную деятельность с помощью тех или иных технологических новшеств. Каждая четвертая компания добилась ускорения процессов создания и вывода на рынок новых видов продукции за счет использования технологий цифрового моделирования, разработки и применения цифровых (виртуальных) испытательных стендов, полигонов, двойников промышленной продукции; каждая пятая — посредством аддитивных технологий (например, 3D-печати); аналогичные эффекты каждой девятой принесло применение промышленного интернета вещей, каждой десятой — технологии новых материалов и сплавов с уникальными свойствами и характеристиками.

Новые технологии способствуют также внедрению и обновлению производственных и бизнес-процессов. Инновационно активные организации достигают этих целей прежде всего благодаря использованию экспертных систем поддержки принятия решений на основе предиктивной аналитики, технологий машинного обучения, искусственного интеллекта (23,1%). Каждой пятой аналогичные эффекты принесло применение промышленного интернета вещей, а каждой шестой — технологии цифрового моделирования.

К главным рискам, которые могут сдерживать развитие инноваций, обследованные организации отнесли увеличение дефицита квалифицированных кадров, нехватку современного отечественного оборудования, материалов и программного обеспечения, ухудшение экономической ситуации и падение спроса, длительное сохранение высоких процентных ставок.