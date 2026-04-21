На Wildberries теперь можно посмотреть прогноз загруженности ПВЗ

Теперь пользователи Wildberries могут заранее посмотреть, когда в выбранном пункте выдачи меньше людей. В приложении и на сайте маркетплейса появился график с прогнозом загруженности ПВЗ по часам и дням недели. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Новая функция поможет выбрать более удобное время для визита — например, чтобы не попадать в часы пик, не ждать в очереди и спокойнее примерить вещи.

Чтобы найти график, нужно выбрать ПВЗ на карте или зайти в раздел с готовыми заказами и нажать на адрес пункта выдачи. В карточке собрано все самое нужное: часы работы, рейтинг, схема прохода, количество примерочных и главное — интерактивный график загруженности с разбивкой по часам и дням.

Сервис работает на основе внутренней аналитики: система в реальном времени смотрит на поток покупателей и точно прогнозирует, когда в ПВЗ будет свободнее.

Новая функция уже доступна в приложении и на сайте Wildberries.

Другие материалы рубрики

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Приложения российских банков кишат «дырами». Их тысячи, и это только начало

От редактирования к смыслу: как устроен редактор ContentReader PDF 16

В России создан суверенный заменитель Photoshop и Figma. Видео

Как ВТБ, «Сбер», Т-Банк импортозамещают ПО и с какими проблемами они сталкиваются

Каждому россиянину присвоят отдельный цифровой медицинский профиль к 2030 году

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
