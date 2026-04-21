На «Госуслугах» стартовало голосование за благоустройство территорий в российских городах

На «Госуслугах» и в приложении «Госуслуги Решаем вместе» стартовало голосование за благоустройство территорий в российских городах. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры. Местные жители могут выбрать парк, сквер или детскую площадку у дома, которые смогут благоустроить уже в следующем году. Голосование продлится до 12 июня. В этом году проголосовать также можно с помощью чат-бота «Госуслуги Решаем вместе» в мессенджере Max.

За какие объекты можно голосовать: парки и скверы; детские площадки; дворы; набережные; улицы; пешеходные зоны.

На голосование вынесено более 6,7 тыс. объектов в 88 регионах России и на Байконуре. При формировании перечня учитывались предложения граждан – всего было получено почти 40 тыс. предложений.

Условия голосования: проголосовать можно с 14 лет. Нужна подтверждённая учётная запись; выбрать можно только один объект в районе проживания или регистрации.

В 2025 г. граждане отдали более 16,6 млн голосов за территории, которые нужно улучшить. За последние семь лет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроено уже свыше 80 тыс. улиц, дворов и других объектов, которые выбрали жители российских городов.

