«М.видео»: рынок фотоаппаратов вырос на четверть в I квартале 2026 года

«М.видео» фиксирует восстановление рынка цифровых фотоаппаратов по итогам I квартала 2026 г. Продажи в России выросли на 13% в штуках и достигли 110 тыс. устройств, а в денежном выражении рынок увеличился на 24%, до 1,95 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Руководитель департамента «Аксессуары» Жанна Илюхина: «Рынок фотоаппаратов в I квартале 2026 г. России демонстрирует восстановление после снижения на 20% годом ранее, однако его структура заметно меняется. С одной стороны, сохраняется высокий спрос на доступные устройства, с другой — растет интерес к более технологичным решениям. Покупатели все чаще выбирают камеры известных брендов, а в сегменте системных устройств происходит переход от зеркальных моделей к беззеркальным, которые сегодня формируют основной потенциал роста категории».

Средняя стоимость фотоаппарата по итогам периода составила около 17,7 тыс. руб., увеличившись примерно на 10% год к году. Рост среднего чека связан с постепенным восстановлением спроса в более дорогих сегментах и увеличением доли технологичных моделей.

В количественном выражении рынок по-прежнему формируется преимущественно за счет базовых устройств: около 85% продаж приходится на камеры с несменной оптикой. В сегменте системных камер продолжается перераспределение спроса: доля зеркальных камер снизилась до около 5%, тогда как сегмент беззеркальных устройств вырос до порядка 10%. Таким образом, беззеркальные камеры уже практически вдвое превышают зеркальные по объему продаж и становятся основным драйвером развития категории.

В штуках на рынке лидируют безбрендовые устройства, а также популярные бренды. В число крупнейших игроков по количеству продаж входят, W&O и Canon, за которыми следуют Sony, Nikon и Fujifilm. При этом доля безбрендовых решений сокращается, а спрос постепенно смещается в сторону более функциональных и брендированных устройств.

В денежном выражении структура рынка существенно отличается. Основной вклад в выручку формируют международные производители: в числе лидеров — Canon и Sony, далее следуют Nikon и Fujifilm. Именно эти бренды обеспечивают рост рынка за счет спроса на более дорогие и технологичные модели, прежде всего в сегменте беззеркальных камер.