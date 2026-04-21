Мошенники «ловят» жителей Хакасии на предложении дополнительного дохода

МТС проанализировала мошеннические звонки абонентам в Хакасии с начала 2026 г. Если в 2025 г. злоумышленники часто ограничивались одним звонком, то теперь в ход идут две и более попытки обмануть жителей республики. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Преступники чаще всего звонят жителям Хакасии с предложениями дополнительного заработка и выгодных инвестиций — на такие вызовы приходится более 80% всех мошеннических атак. Распространены и схемы, которые предполагают цепочку звонков, чтобы заполучить доверие жертвы и заставить ее передать свои сбережения или персональные данные. По данным аналитики «МТС Защитник», главная цель злоумышленников — пожилые люди старше 55 лет, на них приходится 60% всех многоэтапных мошеннических звонков.

Самое опасное для пользователей и «любимое» время мошенников — с 9:00 до 11:00. В эти часы дети и молодежь на учебе, взрослые — на работе, а пенсионеры чаще всего остаются дома одни, без поддержки близких, когда их проще застать врасплох. После 18 часов активность мошенников заметно спадает. Чаще всего в I квартале 2026 г. мошенники звонили жителям республики в четверг.

«Проблема телефонного мошенничества в республике по-прежнему актуальна. МТС прикладывает огромные усилия в разработке новых технологических решений, чтобы обезопасить абонентов от телефонных мошенников, однако более изощренными становятся и уловки аферистов. Наш продукт «Защитник» в этом году выявил и заблокировал 523 млн нежелательных вызовов по всей стране, причем решение умеет ограждать от сомнительных вызовов не только самого абонента, но и членов его семьи — если вашему ребенку или пожилому родственнику звонит мошенник, приложение вам об этом немедленно сообщит», — отметил директор МТС в Республике Хакасия Павел Фомин.

