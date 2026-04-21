Разделы

МГУ запускает факультет искусственного интеллекта
|

МГУ запускает факультет искусственного интеллекта

При поддержке Олега Дерипаска в МГУ имени М. В. Ломоносова открылся факультет искусственного интеллекта. Здесь будут готовить ученых и исследователей, которые смогут не только работать с существующими нейросетями, но и создавать новые. В этом году факультет примет первых студентов на программы бакалавриата и магистратуры. Об этом CNews сообщили представители МГУ.

В основе учебной программы нового факультета — специально разработанные курсы по фундаментальной математике: математический анализ, линейная алгебра, теория вероятностей и дискретная математика с упором на практику и моделирование. Преподавателимолодые исследователи с опытом в индустрии, в том числе специалисты института AIRI, «Яндекса», Сбербанка и других технологических компаний.

«Наша задача — сделать учебный процесс глубоким и фундаментальным, что свойственно Московскому университету. Я уверен, что через год-два о новом факультета заговорит вся страна. В первую очередь будем изучать вопросы искусственного интеллекта в медицине, генетике, компьютерном зрении и таких глубоких вопросах, которые требуют хорошего знания математики, информатики и других фундаментальных предметов. Так что мы идём вперёд», — сказал ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

Факультет задуман как экспериментальная среда, где готовят исследователей, способных создавать новые методы и модели и находить нестандартные решения в области ИИ и его применения. При этом факультет является частью единой экосистемы изучения и преподавания ИИ в МГУ и работает в сотрудничестве с уже действующими научными Институтом и Центром искусственного интеллекта. Ключевые дисциплины — машинное обучение, разработка AGI, программирование, прикладная математика, алгоритмы, структуры данных и архитектура вычислительных систем.

«Это эксперимент, и главное условие его успеха — свобода мышления. Если ограничивать людей, никакого развития знания не получится. Это основное, что нужно восстановить. Для этого здесь собрались лучшие люди. Такой же уровень свободы нужен для внедрения этих технологий: без регулирования, излишнего давления и ограничений и в условиях свободной экономики и открытой конкуренции», — сказал Олег Дерипаска, основатель фонда «Вольное Дело».

Какого эффекта можно ждать от цифровизации закупок
Какого эффекта можно ждать от цифровизации закупок цифровизация

«Искусственный интеллект теоретически способен решать задачи, с которыми человечество пока не справляется — поиск лекарств, создание новых материалов, снижение стоимости производства энергии. Настоящий прорыв случится, когда ИИ решит одну из этих задач и продемонстрирует измеримый экономический эффект. Надеюсь, это произойдет при участии наших студентов», — сказал декан факультета Иван Оселедец.

Первая приемная кампания факультета искусственного интеллекта МГУ стартует 20 июня 2026 г. На программы бакалавриата и магистратуры предусмотрено 70 мест, среди вступительных испытаний — экзамены по математике, информатике и физике.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Арефьев, Pragmatic Tools: «Автобусный фактор» стал суровой реальностью для интеграторов

Российский разработчик СУБД потратит 1,8 миллиарда на компанию, созданную его гендиректором

Алексей Зобнин, Minervasoft: Без базы знаний вы тратите деньги на ИИ-ассистентов впустую

Максимальная защиты от инфляции. Зарплаты российских программистов на Python ударно выросли на 40%

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026

Каждому россиянину присвоят отдельный цифровой медицинский профиль к 2030 году

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще