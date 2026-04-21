«Группа Астра» и АО «НИКИРЭТ» расширяют технологическое сотрудничество в сфере безопасности объектов энергетического комплекса

«Группа Астра» и АО «НИКИРЭТ» (входит в блок безопасности госкорпорации «Росатом») подписали Меморандум о расширении технологического сотрудничества. Документ завизировали Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра», и Алексей Прыщак, главный конструктор АО «НИКИРЭТ». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Сотрудничество компаний насчитывает уже более пяти лет: все это время операционная система Astra Linux служит надежной рабочей платформой для пользователей АО «НИКИРЭТ». С 2025 г. взаимодействие вышло на качественно новый уровень — компании приступили к совместной разработке специализированных программных и программно-аппаратных продуктов. Совместные решения уже реализованы в составе автоматизированных систем физической защиты (АСФЗ) и комплексов инженерно-технических средств охраны (КИТСО) на различных объектах энергетического комплекса страны.

Подписанный Меморандум закрепляет несколько ключевых направлений совместной работы. Прежде всего, стороны договорились о внедрении ОС Astra Linux в основные продукты АО «НИКИРЭТ» — в первую очередь в автоматизированные рабочие места в составе систем физической защиты (АРМ СФЗ), что обеспечивает переход на отечественную системную платформу на критически важных объектах. Параллельно ведется работа по обеспечению совместимости продуктовых линеек обеих компаний, включая создание видеокамер с доверенным отечественным программным обеспечением. Кроме того, партнеры рассматривают возможность создания биометрического терминала с 3D-идентификацией по лицу на базе доверенного ПО, что откроет новые возможности для обеспечения контроля доступа на объектах с повышенными требованиями к безопасности.

Обеспечение физической и информационной защищенности объектов ТЭК и атомной энергетики — одна из приоритетных государственных задач. Расширение сотрудничества «Группы Астра» и АО «НИКИРЭТ» направлено на взаимную адаптацию программных продуктов и развитие отечественных решений в рамках импортозамещения.

«Предотвращение угроз возможности проведения на объектах энергетического комплекса террористических акций в условиях сложной современной международной обстановки является важной государственной задачей. По этой причине главными целями охраны является исключение проникновения на объект и в жизненно важные центры объекта, полное ограничение доступа посторонних лиц и персонала в "особые" зоны. Мы разрабатываем интегрированные системы безопасности, учитывающие особенности заказчика, в качестве системной основы для создания централизованных комплексов безопасности. Уделяя особое внимание интеграции российских программных продуктов, мы снижаем зависимость от зарубежных решений, что существенно влияет на информационную защищенность», — сказал Алексей Прыщак, главный конструктор АО «НИКИРЭТ».

«Сотрудничество с АО "НИКИРЭТ" — один из наиболее значимых примеров того, как отечественные технологии становятся основой для защиты критической инфраструктуры страны. За пять лет совместной работы мы прошли путь от внедрения операционной системы до полноценной интеграции программных продуктов в контур систем физической безопасности. Подписание Меморандума открывает новый этап: совместное развитие решений в области биометрии и видеоаналитики на базе доверенного ПО. Мы убеждены, что именно такой подход — глубокая технологическая кооперация между российскими разработчиками — обеспечивает подлинную информационную независимость и безопасность стратегически важных объектов», — сказал Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра».

