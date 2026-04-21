CorpSoft24 расширяет бизнес в Узбекистане

CorpSoft24 расширила присутствие в Узбекистане. В компании считают эту страну одним из перспективных рынков Центральной Азии с точки зрения внедрения современных ИТ-решений и автоматизации бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

Команда CorpSoft24 совершила рабочую поездку в Узбекистан, в рамках которой провела серию встреч с представителями среднего и крупного бизнеса. В фокусе были компании производственного сектора, логистики и FMCG. Среди потенциальных заказчиков — предприятия металлургии, международные дистрибьюторы, строители, перевозчики и представители пищевой промышленности. Интерес к цифровизации со стороны этих отраслей подтверждает высокий спрос на ERP-системы и комплексные решения для управления бизнесом.

Параллельно CorpSoft24 системно выстраивает взаимодействие с локальной ИТ-экосистемой. В ходе визита специалисты посетили офисы местных -партнеров, а также представительство фирмы «1С» в Ташкенте. Это важный шаг для дальнейшего развития, поскольку решения на базе «1С» уже широко представлены на рынке и активно используются компаниями разного масштаба.

«Когда на месте есть локальная команда и грамотные местные партнеры, мы быстрее понимаем специфику рынка и можем работать с клиентами полностью погружаясь в реалии «на земле», при этом стараясь поддержать коллег своими высокими компетенциями и профессиональной экспертизой», — отметил Дмитрий Пучков, заместитель генерального директора CorpSoft24.

В компании уточнили, что команда проработала значительный пул потенциальных клиентов и даже успела завершить один из пресейлов успешной продажей 1С-проекта в Узбекистане.

Евгений Степанов, ICL Техно: Создать полноценную отечественную экосистему техники пока нереалистично Импортонезависимость

Ранее CorpSoft24 анонсировала свои планы по расширению присутствия в Азии. На фоне насыщенности российского рынка компания рассматривает международную экспансию как необходимое условие для дальнейшего роста и диверсификации бизнеса. Ключевой стратегией при этом становится партнерская модель. CorpSoft24 планирует работать с местными компаниями, которые хорошо ориентируются в региональной специфике, но нуждаются в ресурсах и дополнительной экспертизе для реализации масштабных проектов.

В компании заявили, что накопленный в Узбекистане опыт станет важной базой для дальнейшего выхода на рынки других стран региона и масштабирования успешных практик в рамках азиатского направления.

