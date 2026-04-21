«Авито Работа» и «Авито Услуги»: менеджеры по рекламе стали лидерами по росту средних зарплатных предложений в креативной сфере — 66% за год

Эксперты «Авито Работы» и «Авито Услуг» проанализировали данные платформы и выяснили, что на фоне существенного роста зарплат для менеджеров по рекламе бизнес кратно чаще стал искать специалистов из креативных индустрий. Это подтверждает заметный тренд: бизнес готов платить больше за качественный визуал, личный бренд и продвижение, доверяя отдельные задачи профессионалам с подтвержденными навыками. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Авито Работы», в феврале–марте 2026 г. наиболее заметный рост зафиксирован у менеджеров по рекламе — средние предлагаемые зарплаты для них выросли на 66% год к году, достигнув 64,9 тыс. руб/мес. При этом фактический доход этих специалистов зачастую зависит от премий и других мотивационных выплат за достижение плановых показателей.

Средние зарплатные предложения приведены на основе вакансий для специалистов с опытом работы один–три года. При этом фактический доход может отличаться в зависимости от формата занятости и часов работы, уровня квалификации, специализации и региона, а также наличия собственной клиентской базы.

На втором месте по темпам роста зарплатных предложений оказались парикмахеры и дизайнеры — у обеих профессий прирост составил 29% за год. Средние предлагаемые зарплаты для парикмахеров достигли 71,48 тыс. руб/мес: специалисты выполняют стрижки, укладки, окрашивание и уходовые процедуры, работая в условиях растущего спроса на персонализированные бьюти-услуги. Дизайнеры за период с февраля по март 2026 г. могли рассчитывать в среднем на 75,12 тыс. руб/мес — они занимаются созданием визуальных концепций, разработкой графических и цифровых материалов для брендов и продуктов.

«Креативные профессии продолжают укреплять позиции на рынке труда: бизнес все активнее инвестирует в визуальные коммуникации и продвижение. На этом фоне растут как зарплатные предложения, так и спрос на специалистов. Так, за последний год особенно заметно увеличилось число вакансий для маркетологов (+82%), аниматоров (+31%) и актеров (+26%) — направлений, напрямую связанных с развитием digital-среды, индустрии развлечений и рекламного рынка», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

При этом растет и интерес соискателей к креативным профессиям: в феврале–марте 2026 г. кандидаты стали в 2,3 раза (+136%) чаще, чем годом ранее, откликаться на вакансии графических дизайнеров, и на 67% чаще — на позиции журналистов.

Параллельно стремительно меняется и поведение заказчиков: эксперты «Авито Услуг» фиксируют заметный рост спроса на услуги в креативной индустрии. Компании и предприниматели все чаще передают профи регулярные креативные задачи, концентрируясь на операционных задачах. В феврале-марте 2026 г. в шесть раз по сравнению с 2025 г. выросло число заказов на фотосъемку — теперь визуальный контент высокого качества нужен не только блогерам, но и небольшим магазинам, ресторанам, сервисным компаниям и даже промышленным предприятиям. В чеытре раза чаще стали искать тех, кто создаёт анимацию, и ровно во столько же — мастеров видеомонтажа. Клиенты больше не хотят разбираться в сложных программах — им удобнее найти профессионала онлайн и делегировать ему задачу, чтобы в нужный срок получить результат.

Заметен и рост спроса на услуги графических дизайнеров. Интерес к созданию инфографики вырос на 94% — информацию хотят подавать наглядно и стильно, чтобы заинтересовать аудиторию. Почти на треть активнее ищут дизайнеров для разработки логотипов и для создания полноценного фирменного стиля и айдентики.

В сфере маркетинга и продвижения тренд тоже задает квалификация исполнителя. Заказчики на 18% чаще искали того, кто обеспечит комплексное продвижение в соцсетях и SMM, а услуги по привлечению подписчиков стали популярнее в 5 раз.

«Цифровые платформы открыли новые возможности для креативного предпринимательства. Если раньше найти заказчика фрилансеру было непросто, то сейчас каждый пятый вид деятельности из перечня креативных индустрий уже представлен у нас на платформе. Процесс от идеи до оплаты занимает часы, а не недели, а организован просто и прозрачно. Рост спроса на услуги креативных специалистов показывает, что самозанятые дизайнеры, маркетологи и видеографы стали полноценными партнерами бизнеса, а не просто исполнителями на подхвате», — сказал Александр Семочкин, руководитель бизнес-категории «Деловые и хозяйственные услуги» на «Авито Услугах».



