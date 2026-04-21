«АльфаСтрахование» и Ассоциация операторов микромобильности России: травматизм кикшеринга снизился на 15%

Компания «АльфаСтрахование» совместно с Ассоциацией операторов микромобильности России проанализировала аварийность с участием электросамокатов и страховые случаи по программам страхования пользователей сервисов аренды. По итогам 2025 г. на фоне снижения аварийности с участием средств индивидуальной мобильности зафиксировано и снижение травматизма пользователей кикшеринга: количество страховых обращений сократилось на 15% по сравнению с предыдущим годом.

Число обращений по страховым случаям остается на уровне менее 0,1% от общего количества поездок на электросамокатах сервисов аренды. При этом страховкой покрываются 100% поездок пользователей у партнеров «АльфаСтрахование». Большинство поездок по-прежнему проходят без происшествий, а основные страховые случаи связаны с легкими травмами – ушибами, ссадинами и растяжениями, которые, как правило, не требуют длительного лечения.

Пользователям сервисов аренды доступны как базовые бесплатные страховые программы, уже включенные в поездку, так и расширенные полисы, приобретаемые на время аренды. Они отличаются размером возмещения и перечнем покрываемых рисков: расширенная страховка может включать не только ущерб здоровью, но и ущерб имуществу.

По данным МВД России, в 2025 г. число ДТП с участием электросамокатов снизилось на 26%. Снижение произошло прежде всего за счет сервисных самокатов, тогда как по частным средствам индивидуальной мобильности существенных изменений практически не зафиксировано.

В Москве и Санкт-Петербурге, на которые приходится значительная доля всех поездок на кикшеринге, абсолютное число обращений к страховщику остается близким к уровню 2024 г. Однако частота происшествий в расчете на 100 тыс. поездок снижается и в этих городах, что указывает на постепенное повышение безопасности сервиса на фоне роста его популярности.

Доля происшествий с участием третьих лиц – пешеходов и автомобилистов – в общей структуре страховых обращений остается минимальной и составляет менее 4,5%. Как правило, такие случаи единичны и связаны с особенностями городской среды или грубыми нарушениями правил дорожного движения.

Размер страховой выплаты зависит от тяжести травмы; в случае тяжелых повреждений сумма возмещения может превышать 250 тыс. руб.

«Электросамокаты стали полноценным элементом городской транспортной системы, и по мере роста их использования формируется более ответственная модель поведения пользователей. Риски в этом сегменте в основном предсказуемы и управляемы, а тяжелые случаи остаются единичными. Важно и то, что базовая страховка, покрывающая в том числе происшествия с третьими лицами, уже много лет включена во все поездки ключевых операторов кикшеринга. Это фактически отвечает на запрос о необходимости обязательного страхования пользователей электросамокатов. Страхование в кикшеринге уже зарекомендовало себя как эффективный инструмент, который закрывает типовые риски, связанные как с травмами, так и с ответственностью перед третьими лицами, и обеспечивает финансовую защиту в повседневных городских сценариях», – сказал Дмитрий Мигачев, директор департамента страхования пассажиров «АльфаСтрахование».

«Страхование – важное отличие сервисных самокатов от частных устройств: в случае ДТП пострадавшие могут рассчитывать на покрытие расходов, связанных с восстановлением здоровья или возмещением ущерба. По данным МВД, чаще всего в ДТП страдает сам пользователь самоката, а наиболее тяжелые травмы связаны со столкновениями с автомобилями. Это подчеркивает ключевую причину аварийности средств индивидуальной мобильности: нехватку инфраструктуры и вынужденное соседство разных участников движения в одном городском пространстве. Страховка помогает компенсировать последствия, но системно снижать риски может только развитие полноценной велоинфраструктуры», – сказала Ксения Эрдман, директор Ассоциации операторов микромобильности.