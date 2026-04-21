Разделы

Бизнес Кадры Электроника
|

Аккумуляторы из нафталина и антрацена: углеводороды изменят будущее энергетики

Ученые из «Сколтеха» (входит в группу ВЭБ.РФ) представили обзор, посвященный использованию полициклических ароматических углеводородов в металл-ионных аккумуляторах. Работа, опубликованная в журнале Progress in Materials Science и поддержанная грантом РНФ, систематизирует более десяти лет исследований и открывает новые направления для создания экологичных, безопасных и дешевых аккумуляторов следующего поколения. Об этом CNews сообщили представители «Сколтеха».

Замена редких и дорогих металлов на доступные органические соединения вроде нафталина или антрацена позволит снизить зависимость от импортного сырья и уменьшить углеродный след производства. А благодаря технологии химической регенерации с использованием пирен-литиевых комплексов отработанные батареи можно будет восстанавливать, возвращая им до 100% первоначальной емкости.

Полициклические ароматические углеводороды представляют собой обширный класс органических соединений, многие из которых давно известны и доступны — например, нафталин, антрацен (используется в производстве красителей) и пирен (содержится в составе каменноугольной смолы). Их уникальные электронные свойства делают такие соединения крайне перспективными для хранения энергии. Такие молекулы могут заменить традиционные неорганические материалы, добыча и переработка которых часто связаны с высокими затратами и экологическим ущербом.

Ключевое преимущество углеводородов заключается в их гибкости. В отличие от жесткой структуры графита, который сегодня доминирует на рынке анодов для литиевых аккумуляторов, молекулы углеводородов можно настраивать под конкретные задачи.

«Мы показали, что обычные ароматические соединения, такие как нафталин или антрацен, способны работать не хуже, а в некоторых случаях и лучше дорогих синтетических материалов. Их главное преимущество — это возможность точной настройки электрохимических свойств с помощью введения атомов других элементов или функциональных групп. Это открывает путь к созданию аккумуляторов, в которых ключевые компоненты будут синтезироваться из возобновляемого сырья», — сказал первый автор работы Илья Чепкасов, старший научный сотрудник Центра технологий материалов «Сколтеха».

Какого эффекта можно ждать от цифровизации закупок
цифровизация

Авторы обзора также проанализировали использование углеводородов для предварительной металлизации электродов. «Эта технология решает фундаментальную проблему первых циклов работы батареи, когда значительная часть ионов металла тратится на формирование защитной плёнки на аноде и безвозвратно теряется. Предложенные реагенты, такие как литий-нафталенид или натрий-бифенил, действуют как мягкие химические доноры ионов и насыщают анод металлом ещё до сборки аккумулятора», — сказал соавтор работы Станислав Евлашин, доцент Центра технологий материалов «Сколтеха».

В обзоре также представлен анализ того, как современные методы машинного обучения и высокопроизводительного виртуального скрининга ускоряют поиск оптимальных молекул. Химическое пространство полициклических ароматических углеводородов и их производных насчитывает миллионы возможных структур, и экспериментально проверить каждую невозможно.

«Машинное обучение сейчас повсеместно используют при создании аккумуляторов. За последние пару лет из экспериментального метода оно превратилось в обычный рабочий инструмент. Только за год вышло огромное количество значимых статей на эту тему: про ИИ-поиск молекул, новые катоды, подбор электролитов и их поведение, ускоренный анализ материалов для твердотельных и литий-серных аккумуляторов. И это не просто исследования — уже появляются удобные модели и даже целые программы на основе ИИ», — сказал руководитель исследования, профессор Центра технологий материалов «Сколтеха» Александр Квашнин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Зобнин, Minervasoft: Без базы знаний вы тратите деньги на ИИ-ассистентов впустую

Определен размер технологического сбора, который будут платить россяине при покупках смартфонов и ноутбуков

Почему управление виртуальными сетями – это механизм кибербезопасности

В Японии остановились производства NAND-памяти и химикатов для выпуска чипов

Ксения Бокша, VK: Будущее за аналитикой на естественном языке и ИИ-агентами

Знаменитому российскому производителю БПЛА не удалось взыскать со страховщиков 8,6 миллиардов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще