T2 представила омниканальную платформу Umnico

T2, российский оператор мобильной связи, развивает направление цифровых решений для бизнеса. Компания представила платформу Umnico для омниканальной коммуникации с клиентами. Она позволяет организовать эффективное и удобное взаимодействие с заказчиками.

Оператор представил обновленную линейку B2B-решений. В декабре 2025 г. T2 приобрела платформу Umnico, интеграция которой усилила предложение для корпоративных клиентов и дополнила существующие сервисы инструментами для работы с обращениями.

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026
Umnico – это омниканальная платформа, которая объединяет в одном окне все каналы общения с клиентами: мессенджеры, социальные сети, онлайн-чат на сайте и электронную почту. Решение позволяет централизовать обработку обращений, распределять диалоги между сотрудниками, отслеживать историю коммуникации и снижать риск потери заявок. Платформа поддерживает интеграции с CRM-системами, сайтом и другими внутренними сервисами, а также включает инструменты маршрутизации диалогов и базовой аналитики. Это позволяет компаниям выстраивать сквозную работу с обращениями без разрозненных инструментов. Решение ориентировано в том числе на малый и средний бизнес, которому важно быстро внедрять понятные и масштабируемые цифровые инструменты.

Равиль Хайбуллин, директор макрорегиона «Москва» Т2, сказал: «Сегодня бизнес сталкивается с конкретными вызовами – растет поток обращений, усложняется коммуникация с клиентами, повышаются требования к скорости и качеству сервиса. Мы развиваем B2B-решения, которые отвечают на эти задачи и помогают компаниям выстраивать управляемые процессы. Для нас важно делать продукты не только технологичными, но и понятными во внедрении и использовании, а самое главное – доступными для бизнеса любого масштаба».

Другие материалы рубрики

Какого эффекта можно ждать от цифровизации закупок

В Японии остановились производства NAND-памяти и химикатов для выпуска чипов

Евгений Степанов, ICL Техно: Создать полноценную отечественную экосистему техники пока нереалистично

Российский разработчик представил смартфоны, где пользователь может отключать все датчики на уровне системы

От редактирования к смыслу: как устроен редактор ContentReader PDF 16

В российских самолетах Ту-214 начали ставить отечественные комплексы для доступа в интернет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще