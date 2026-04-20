Назначен научный руководитель «СберУниверситета»

Сбербанк объявил о назначении Артёма Оганова научным руководителем «СберУниверситета».

Артём Оганов — учёный мирового уровня, чьи исследования на стыке искусственного интеллекта и точных наук формируют современную научную повестку, присоединился к команде «СберУниверситета».

Совместно с генеральным директором Натальей Осипчук Артём Оганов будет развивать научное и образовательное направления, выстраивать связи между обучением, исследованиями и потребностями бизнеса.

В «СберУниверситете» будут созданы все условия для возникновения и развития идей, которые реально повлияют на будущее технологий, на развитие экономики и общества: построение исследовательской базы — развитие собственной научной инфраструктуры для передовых разработок; привлечение лучших умов — создание вместе с ведущими университетами страны системы привлечения и воспитания нового поколения исследователей; открытый диалог с обществом — формирование понятного языка научной коммуникации.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка, сказал: «Я рад приветствовать Артёма в «Сбере». И поддерживаю команду «СберУниверситета» на новом витке развития. Наша задача, чтобы наука, образование и технологии помогали бизнесу, улучшали жизнь людей и продвигали общество вперёд. Желаю успеха!».

Наталья Осипчук, генеральный директор «СберУниверситета», отметила: «Артём Оганов — не просто выдающийся учёный. Это человек, который умеет видеть будущее и превращать научный поиск в осязаемые результаты. Мы сотрудничаем много лет и вместе создадим пространство, где образование, исследования и задачи бизнеса объединятся в единый поток инноваций. Наш университет станет точкой притяжения и развития для тех, кто хочет менять этот мир к лучшему».