Merlion стала официальным дистрибьютором CET Group

Merlion и CET Group объявили об усилении стратегического партнерства – Merlion получил статус «Официальный дистрибьютор CET Group в России».

Выход на новый этап сотрудничества стал возможным благодаря стабильному росту продаж на протяжении всех 10 лет партнерства. Региональная представленность Merlion, развитая логистическая инфраструктура, надежная партнерская сеть, соблюдение требований CET Group к поставкам, хранению и гарантийной поддержке продукции – все это продолжит работать и на дальнейшие результаты, уверены в обеих компаниях.

«За годы совместной работы мы не просто наладили эффективное сотрудничество — мы создали устойчивую систему поставок, которая отвечает реальным запросам российского рынка. Совместимые запчасти и расходные материалы в России сейчас очень востребованы. Новый этап сотрудничества с CET Group позволит нам предложить еще более гибкие условия нашим партнерам. Мы уверены, что это партнерство продолжит укреплять нашу позицию как ключевого игрока на рынке дистрибуции решений для печатающей техники», — сказал Павел Курдюков, директор департамента закупок «Широкопрофильная диcтрибуция», компания Merlion.

