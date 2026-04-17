В Москве заработал сервис для проверки правил использования русского языка при оформлении вывесок

В Москве в помощь бизнесу разработан электронный помощник для проверки соответствия вывесок и другой потребительской информации новым требованиям законодательства. Онлайн-сервис предназначен для компаний, работающих на потребительском рынке и использующих иностранные слова в названиях и профессиональных терминах. Об этом сообщили в Департаменте экономической политики и развития Москвы.

С 1 марта 2026 г. вступили в силу изменения в законодательство о защите прав потребителей. В соответствии с новыми требованиями информация, предназначенная для публичного ознакомления, не может размещаться на иностранных языках без перевода. Ограничения распространяются на вывески, указатели, сайты компаний и каталоги.

Цифровой сервис был разработан при участии экспертов АНО «Мосстратегия» и размещен на официальном сайте организации. Он представляет собой интерактивный инструмент самопроверки, позволяющий предпринимателям оценить корректность оформления информации в соответствии с действующими нормами.

Процесс проверки занимает около 60 секунд: пользователь последовательно отвечает на ряд вопросов и получает итоговый отчет. По результатам анализа сервис формирует рекомендации по корректировке вывесок, что позволяет оперативно привести их в соответствие с требованиями законодательства.

Использование электронного помощника снижает риски нарушений и административных санкций, а также помогает бизнесу быстрее адаптироваться к новым правилам. Сервис бесплатный и ориентирован на широкую аудиторию предпринимателей, работающих в сфере торговли и услуг.

В Москве развиваются инструменты поддержки бизнеса, направленные на снижение административной нагрузки и упрощение соблюдения требований законодательства. По итогам 2025 г. столица в третий раз вошла в высшую группу рейтинга качества оценки влияния правовых актов на экономику регионов, который формирует Минэкономразвития России.