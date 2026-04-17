В Москве заработал сервис для проверки правил использования русского языка при оформлении вывесок

В Москве в помощь бизнесу разработан электронный помощник для проверки соответствия вывесок и другой потребительской информации новым требованиям законодательства. Онлайн-сервис предназначен для компаний, работающих на потребительском рынке и использующих иностранные слова в названиях и профессиональных терминах. Об этом сообщили в Департаменте экономической политики и развития Москвы.

С 1 марта 2026 г. вступили в силу изменения в законодательство о защите прав потребителей. В соответствии с новыми требованиями информация, предназначенная для публичного ознакомления, не может размещаться на иностранных языках без перевода. Ограничения распространяются на вывески, указатели, сайты компаний и каталоги.

Цифровой сервис был разработан при участии экспертов АНО «Мосстратегия» и размещен на официальном сайте организации. Он представляет собой интерактивный инструмент самопроверки, позволяющий предпринимателям оценить корректность оформления информации в соответствии с действующими нормами.

Процесс проверки занимает около 60 секунд: пользователь последовательно отвечает на ряд вопросов и получает итоговый отчет. По результатам анализа сервис формирует рекомендации по корректировке вывесок, что позволяет оперативно привести их в соответствие с требованиями законодательства.

Как организовать коммуникации на исключительно российских технологиях
Использование электронного помощника снижает риски нарушений и административных санкций, а также помогает бизнесу быстрее адаптироваться к новым правилам. Сервис бесплатный и ориентирован на широкую аудиторию предпринимателей, работающих в сфере торговли и услуг.

В Москве развиваются инструменты поддержки бизнеса, направленные на снижение административной нагрузки и упрощение соблюдения требований законодательства. По итогам 2025 г. столица в третий раз вошла в высшую группу рейтинга качества оценки влияния правовых актов на экономику регионов, который формирует Минэкономразвития России.

Другие материалы рубрики

Владислав Хинку, H&M: Офлайн-сценарий многие недооценивают

Приложение ЕС для слежки за гражданами можно взломать «за две минуты»

Ошибки бизнеса при внедрении ИИ: что может убить ваш ИИ

В Европе начинает тормозить интернет из-за войны с пиратскими трансляциями футбола

Алена Ивличева, Content AI: Мы встроили ИИ в PDF-редактор, чтобы пользователи быстрее находили ответы

Власти всерьез берутся за онлайн-переводы между физлицами. Теневые доходы больше не скрыть

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 15 Pro: стильный и сбалансированный

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще