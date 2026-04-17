В липецкой «Школе 21» открылся первый региональный обучающий «Бизнес ГигаХаб» по созданию ИИ-агентов

На базе кампуса «Школы 21» в Липецке начал работу первый региональный обучающий «Бизнес ГигаХаб». Проект станет драйвером технологического развития бизнеса и госструктур: здесь топ-менеджеры организаций, аналитики и ИТ-команды научатся создавать и внедрять собственных ИИ-агентов на платформе «ГигаЧат Бизнес». Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка.

Обучение в хабе построено по разработанной «Школой 21» программе «GigaChat Enterprise: внедрение ИИ-агентов в бизнес» и опирается на методологию «равный равному». Главная задача курса — максимально глубоко познакомить учащихся с возможностями платформы «ГигаЧат Бизнес», чтобы в дальнейшем они могли адаптировать её под конкретные задачи своего бизнеса.

Обучение будет проходить очно в кампусе «Школы 21» в Липецке и продлится один день. Программа курса включает написание промптов под конкретные бизнес-задачи, создание корпоративного хранилища знаний, расчет экономической эффективности внедрения, а также разработку ИИ-агентов и настройку RAG-архитектуры без написания кода. На финальном этапе участники самостоятельно создадут готовый проект внедрения ИИ-агентов для реальной бизнес-ситуации и презентуют его эксперту.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Бизнес «ГигаХаб» создан именно для того, чтобы руководители — даже те, кто никогда не писал код — могли максимально глубоко погрузиться в возможности платформы «ГигаЧат Бизнес». После обучения в хабе руководители будут полностью готовы к внедрению платформы в свой рабочий контур с технической точки зрения. Экономия времени сотрудников на делегировании рутинных задач — несколько часов в неделю. На текущий момент «Бизнес ГигаХаб» в Липецке — уникальный проект, аналогов которому в России нет. Мы рассматриваем его как флагманскую площадку и в ближайшем будущем планируем масштабировать это решение на другие кампусы «Школы 21».

Игорь Артамонов, губернатор Липецкой области, сказал: «Липецкая область – в числе лидеров по внедрению искусственного интеллекта в госуправление и социальную сферу. Открытие первого регионального «Бизнес ГигаХаба» на базе нашей «Школы 21» – это логичное продолжение системной работы в данном направлении. Участники проекта смогут создавать ИИ-агентов даже без глубоких знаний программирования и внедрять их в промышленности, сельском хозяйстве, госуправлении и других отраслях. Это позволит переложить рутину на искусственный интеллект и освободить ресурсы для решения стратегических задач, что в итоге повысит производительность и конкурентоспособность экономики региона».

Обучающий хаб оснащен высокопроизводительным вычислительным кластером, предоставленным правительством Липецкой области, для обеспечения цифровой трансформации региона и становления инновационной экосистемы, объединяющей образование, бизнес и государственное управление.