UDV DATAPK Industrial Kit 3.1 - реальная безопасность для защиты АСУ ТП любого масштаба

Российский разработчик UDV Group представил новый релиз своего флагманского продукта для кибербезопасности АСУ ТП - UDV DATAPK Industrial Kit 3.1. Об этом CNews сообщили представители UDV Group.

UDV DATAPK Industrial Kit – это комплексное решение для обеспечения практической кибербезопасности АСУ ТП любого масштаба и уровня зрелости ИБ, включающее анализ промышленного сетевого трафика, сбор и контроль конфигураций, выявление уязвимостей, анализ событий и контроль версий проектов ПЛК.

За счет комбинации функциональности нескольких классов продуктов в одном решении UDV DATAPK Industrial Kit объединяет данные из разных источников в целостную картину происходящего в АСУ ТП, что помогает специалистам по ИБ и инженерам АСУ ТП быстрее находить потенциальные уязвимости и отклонения в технологическом процессе и принимать решения по реагированию, понимая полный контекст инцидента.

Новый релиз 3.1 усиливает возможности UDV DATAPK Industrial Kit как промышленной платформы мониторинга и защиты АСУ ТП благодаря улучшению модулей анализа промышленного сетевого трафика и контроля версий проектов ПЛК:

– Ретроспективный анализ трафика, расширенная поддержка промышленных протоколов, в том числе проприетарных и самописных, увеличивают видимость сети, а обновленная карта сети за счет связи с карточкой инцидента позволяет специалистам быстрее локализовывать атаки;

– Улучшенный контроль версий ПЛК позволяет видеть не только кто и когда внес изменения, но и конкретные блоки и теги в проекте, которые были отредактированы, а также сопоставлять версию проекта ПЛК в репозитории и на самом контроллере, чтобы убедиться, что на ПЛК загружена именно та версия, которая считается эталонной.

Кроме того, в UDV DATAPK Industrial Kit 3.1 появился ряд улучшений, связанных с удобством внедрения и экономикой использования:

– Реализован автоматизированный установщик, который позволяет быстро развернуть систему и выполнить первичную настройку в интерактивном режиме, благодаря чему существенно сократилось время внедрения и нагрузка на задействованных в развертывании специалистов;

– Отдельные модули теперь можно устанавливать независимо друг от друга - под конкретные задачи предприятия. Это делает систему гибкой и позволяет компаниям оптимизировать бюджет.

«В релизе UDV DATAPK Industrial Kit 3.1 мы сосредоточились на том, что влияет на скорость реагирования и управляемость системы. Расширенная поддержка протоколов дает полную картину сетевой активности, включая векторы, которые чаще всего используются при атаках на АСУ ТП. Привязка событий к контурам сокращает время на локализацию инцидента в сегментированных инфраструктурах, а детализация изменений в проектах ПЛК помогает отличить плановые работы от нелегитимного вмешательства. Для предприятий, где цена ошибки измеряется остановкой производства, каждый из этих шагов снижает реальный операционный риск», – сказал исполнительный директор UDV Group Виктор Колюжняк.