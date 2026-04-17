Томские ученые нашли способ до 24 % увеличить устойчивость «зеленой» энергосети

Энергетики Томского политехнического университета совместно с коллегами из Узбекистана разработали подход к интеграции водородных систем хранения энергии в энергосети. Технология позволяет накапливать «излишки» электроэнергии от возобновляемых источников энергии и повышать малосигнальную устойчивость сети до 24 %. Об этом CNews сообщили представители Томского политехнического университета.

Современные энергетические системы все больше опираются на «зеленую» энергетику — возобновляемые источники энергии. Однако их непостоянный характер генерации энергии создает серьезные проблемы для устойчивости всей энергосистемы. Перспективным решением этой проблемы выступают водородные системы хранения энергии (HESS). Они имеют долговременную емкость хранения, возможность сезонного балансирования и повышенную гибкость при интеграции в сеть. Однако их влияние на динамическую устойчивость энергосистемы остается малоизученным.

Ученые Томского политеха совместно с коллегами разработали новый подход к интеграции водородных систем хранения энергии (HESS). Он основан на математической модели HESS с акцентом на систему управления силовым преобразователем. Модель позволяет накапливать «излишки» электроэнергии, одновременно обеспечивая устойчивость сети.

«Особенность предложенного нами подхода заключается в применении продвинутого алгоритма синхронизации с предварительным каскадом фильтрации (PMAF-PLL). Компьютерное моделирование показало, что по сравнению с традиционным решением — расчетом в синхронной системе координат с обратной связью (SRF-PLL) — новый алгоритм быстрее синхронизируется с сетью, снижает амплитуду колебаний напряжения и устойчивее работает в аварийных ситуациях, например, при просадках напряжения или скачках частоты», — сказал один из авторов исследования, студент-магистрант Инженерной школы энергетики ТПУ Игорь Уманский.

Результаты моделирования показали, что подход политехников позволяет перераспределять нагрузку и поддерживать стабильное электроснабжение в течение суток. Кроме того, внедрение HESS в энергосистему в зависимости от конфигурации сети (длины линий, пропускной способности) улучшает малосигнальную устойчивость сети (способность системы возвращаться к синхронному режиму после малых возмущений — ред.) возрастает до 24,8% по сравнению с конфигурацией без HESS.

«Благодаря повышению устойчивости энергосистемы с внедрением HESS она в принципе быстрее справляется с нештатными ситуациями: стабилизация сети ускоряется, что уменьшает риск серьезных сбоев. Такие системы особенно актуальны для регионов с сезонными перепадами спроса», — сказал исследователь.

В будущем технология ТПУ может лечь в основу доступной и стабильной энергогенерации на основе возобновляемых источников энергии — без скачков напряжения и внезапных отключений.

В исследовании приняли участие ученые отделения электроэнергетики и электротехники Инженерной школы энергетики Томского политеха и Каршинского государственного технического университета (Узбекистан).