Т2 запускает продажи флагмана среднего сегмента Huawei nova 15 и nova 15 Pro

Т2, российский оператор мобильной связи, совместно с партнерами открывает предзаказ на новые смартфоны Huawei nova 15 и nova 15 Pro. Устройства позиционируются как молодежный флагман. Первые покупатели получат в подарок пауэрбанк или зарядное устройство. Об этом CNews сообщили представители T2.

Устройства Huawei nova 15 и nova 15 Pro доступны для предзаказа в интернет-магазине Т2. Главные отличия линейки – усовершенствованная функция портретной съемки и естественная цветопередача благодаря отдельному гиперспектральному сенсору.

Смартфоны начнут продаваться во всех регионах присутствия Т2 24 апреля 2026 г. Первые покупатели получат в подарок внешний аккумулятор на 20 000 мАч – при покупке nova 15 Pro – или зарядное устройство – при оформлении заказа на nova 15.

«Северсталь» нашла замену для Microsoft Orchestrator на основе российской платформы автоматизации управления
Смартфоны доступны в нескольких цветах: nova 15 Pro – мятный, лавандовый, белый, черный; nova 15 – мятный, белый и черный. По сравнению с предыдущими моделями производительность nova 15 увеличилась на 28,9%. Полного заряда хватит на 28 часов беспрерывного воспроизведения длинных видео.

Другая особенность – встроенные функции ИИ, благодаря которым пользователи могут удалять ненужные объекты из кадра, автоматически выбирать лучший момент для группового снимка и ретушировать фото одним касанием.

Другие материалы рубрики

Не просто ВКС: что такое видеоселектор и как его организовать

75% легендарной сети «Связной» выставили на торги по цене однокомнатной квартиры

ИИ + лоукод: как вернуть инвестиции в автоматизацию за три месяца

Создателей бесплатного сотового оператора посадили за мошенничество

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

Xiaomi выпустила новые телевизоры Redmi с 4К-экранами. Они огромные и дешевые

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 15 Pro: стильный и сбалансированный

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще