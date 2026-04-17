RUVDS нарастил инвестиции в инфраструктуру на 114%

Хостинг-провайдер RUVDS увеличил инвестиции в инфраструктуру на 114% по итогам 2025 г. Благодаря этим вложениям компанией были дооснащены как имеющиеся площадки, так и запущены новые вычислительные мощности в Ереване, Краснодаре, Мурманске, Омске и Уфе. Об этом CNews сообщили представители RUVDS.

Общее число локаций RUVDS в России и за ее пределами достигло 21 по итогам 2025 г. В 2026 г. провайдер начал предоставлять услуги в Минске, который стал 22м ЦОД в портфеле RUVDS.

«Мы продолжаем движение в выбранном направлении, расширяя как парк оборудования, так и число локаций, доступных нашим клиентам. В прошлом году продолжили масштабирование бизнеса, активно нарастив количество площадок как в России, так и за рубежом. Фокус компании по-прежнему остается на удобстве сервиса и повышении качества наших услуг, и мы намерены только ускорять темпы проводимой работы в этом направлении», – отметил генеральный директор RUVDS Никита Цаплин.

<p>Илья Шилов, Consid: Рынок складской логистики постепенно уходит от зависимости от решений одного поставщика</p>
Илья Шилов, Consid: Рынок складской логистики постепенно уходит от зависимости от решений одного поставщика Цифровизация

Суммарная выручка хостинг-провайдера в 2025 г. достигла 233 млн руб. 97% от этой суммы обеспечены оказанием услуг IaaS, в основном за счет предоставления виртуальных мощностей (VPS/VDS-серверы).

Выручка RUVDS по итогам I квартала 2026 г. увеличилась на 15% по сравнению с аналогичным показателем 2025 г. Значения полностью соответствуют Стратегии развития компании на текущий год, по итогам которого RUVDS ожидает общий рост соответствующего показателя на 30%.

Другие материалы рубрики

Екатерина Аристакесян, «СберЗдоровье»: Главный вызов в цифровом здравоохранении — это поиск баланса между развитием сервисов и требованиями к защите данных

ИИ-подразделение Sofltine выплатит дивиденды на 400 миллионов перед выходом на IPO

Охватить юридически значимым ЭДО все документы пока невозможно

Гигант российской микроэлектроники нарастил долги и получил убытки на миллиарды

Почему управление виртуальными сетями – это механизм кибербезопасности

Veon потратит $170 млн из-за обвинения в занижении финансовых прогнозов

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 15 Pro: стильный и сбалансированный

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще