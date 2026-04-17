Российский ИИ поможет школьникам подготовиться к экзаменам

«Алиса AI» в «Яндекс Браузере» и приложении «Яндекс с Алисой AI» научилась объяснять задания и материалы школьной программы. Достаточно открыть страницу образовательного сайта, и нейросеть сама поймет, что на ней есть задания по математике, русскому языку или обществознанию, и предложит их разобрать. В чате «Алиса AI» последовательно объяснит задачи, а еще напомнит нужный материал и приведет подходящие примеры.

Новая функция пригодится и детям, и родителям: ученикам она поможет подготовиться к экзаменам, а взрослым — проверять школьные задания. С «Алисой AI» можно разобраться в задаче или теме, вспомнить правила, проверить свои знания. Нейросеть показывает формулы и теоремы, а при необходимости — разные варианты выполнения одной и той же задачи. Она также может предложить дополнительные материалы по теме и сгенерировать задания, чтобы пользователь лучше разобрался в вопросе. Так, если в разборе задачи на нахождение экстремума функции непонятно, почему производная в точке равна нулю, можно попросить нейросеть объяснить именно это и получить пошаговый разбор. Или, например, «Алиса AI» может напомнить, в каких случаях частица «не» с прилагательными пишется слитно, и придумать задания для закрепления знаний.

Почему управление виртуальными сетями – это механизм кибербезопасности
Почему управление виртуальными сетями – это механизм кибербезопасности Безопасность

Функция работает на сайтах, которые помогают готовиться к школьным экзаменам. В Браузере она доступна в режиме сплитвью: находясь на образовательной площадке, пользователь может нажать в браузере кнопку «Спросить Алису AI» и в открывшемся справа чате выбрать «Разобрать задание» или написать запрос самостоятельно. Затем достаточно выделить область экрана с задачей — и нейросеть подробно объяснит задание.

В приложении «Яндекс с Алисой AI» функция доступна по кнопке со значком академической шапочки внизу экрана. Она появляется, когда пользователь заходит на образовательный сайт. Если нажать кнопку, приложение сделает снимок страницы, откроет чат с нейросетью и подготовит промпт с изображением для разбора задачи. Пользователю достаточно отправить запрос, а перед этим его можно скорректировать при необходимости.

Другие материалы рубрики

Процесс массовой миграции на российские платформы виртуализации стартовал только в 2026 г.

Половина зумеров саботирует внедрение ИИ из страха потерять работу

Екатерина Аристакесян, «СберЗдоровье»: Главный вызов в цифровом здравоохранении — это поиск баланса между развитием сервисов и требованиями к защите данных

VK продал свою долю в виртуальном банке для предпринимателей

Илья Шилов, Consid: Рынок складской логистики постепенно уходит от зависимости от решений одного поставщика

В российской стройотрасли создается Центр инженерии данных и ИИ-технологий

Техника

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще