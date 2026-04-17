Пользователи Мах стали чаще звонить и отправлять сообщения

За I квартал 2026 г. пользователи нацмессенджера отправили в девять раз больше сообщений и совершили в 1,5 раза больше звонков, чем совокупно за три квартала 2025 г. Всего с момента запуска приложения отправлено более 100 млрд сообщений и совершено 5,2 млрд звонков. Об этом CNews сообщили представители Мах.

За I квартал 2026 г. пользователи Мах отправили более 90 млрд сообщений и позвонили более 3 млрд раз. Для сравнения: за три квартала 2025 г. пользователи отправили 10 млрд сообщений и позвонили 2,2 млрд раз.

На начало апреля в Mах зарегистрировались 110 млн человек. Ежедневная аудитория мессенджера превысила 80 млн пользователей.