Почти 70% россиян откладывают как минимум половину годовой премии, а каждый пятый тратит ее на праздники и подарки — «Поиск Яндекса по Финансам»

По данным исследования «Поиска Яндекса по Финансам», большинство россиян откладывают большую часть годовой премии: семь из десяти россиян (69%) сообщили, что сохраняют как минимум половину премии, но только 8% откладывают почти все. Об этом CNews сообщили представители

Самым частым способом потратить премию стали крупные покупки: такой вариант выбрали 31% респондентов. Каждый четвертый россиянин тратил на повседневные расходы, каждый пятый — на подарки и праздники, а еще 17% — на путешествия и отдых.

Среди инструментов, которые респонденты выбирали или сравнивали для сбережения премии и получения доходности, лидируют вклады (28%). По данным Поиска Яндекса по Финансам, за последний месяц пользователи чаще всего искали вклады сроком на шесть месяцев, а в качестве фильтра указывали предложения только от топ-10 банков.

Популярными финансовыми инструментами для сбережения премии также являются облигационные фонды (21%) и облигации, включая ОФЗ (20%). Акции рассматривали 16% опрошенных, валюту — 11%, криптовалюту — 5%. О пополнении или открытии накопительного счета думали только 7% респондентов. При выборе инструмента для сбережения премии россияне в первую очередь ориентируются на быстрый доступ к деньгам (32%) и надежность с низким риском (25%), тогда как максимальная доходность занимает только третье место среди приоритетов (21%).

Отношение россиян к бонусам разнится от города к городу. Так, в Москве заметно чаще (20%), чем в среднем по стране (11%), премию тратят почти полностью. Здесь же чаще всего направляют бонус на крупные покупки (42%) и на повседневные расходы (31%). При этом для тех, кто сравнивает финансовые инструменты, в столице на первом месте стоит доходность, а не доступность средств или надежность.

В Санкт-Петербурге, напротив, 35% жителей заранее планируют, на что пойдет премия (против 25% по России в целом), а инвестируют ее лишь 2% опрошенных. И значительно реже, чем в других городах, денежный бонус сохраняют на вкладе или накопительном счете (20%).

В Казани банковские инструменты выходят на первое место среди сценариев использования премии: 38% опрошенных направляют премию на вклад или накопительный счет, и это выше, чем доля тех, кто тратит ее на крупные покупки.

Екатеринбург оказался одним из самых открытых к инвестиционному сценарию городов: здесь 10% жителей готовы направить премию в инвестиции, а 9% уже использовали бонус именно так. При этом среди финансовых инструментов, которые респонденты выбирали или сравнивали для размещения премии, особенно выделяются акции: их рассматривали 36% инвестирующих опрошенных.

Ростов-на-Дону выделяется более ситуативным подходом к бонусу: только 19% жителей заранее знают, на что его потратят, и еще 19% признают, что премия расходуется сама по себе, без конкретного плана.

В Краснодаре реже тратят премию на повседневные нужды, но чаще направляют ее на подарки и праздники (26%).

