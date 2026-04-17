МТС создала единую цифровую среду для жилого квартала «Шагал» группы «Эталон». Инженерные системы, цифровые сервисы для жителей и сервисы для взаимодействия с управляющей компанией объединены в единую цифровую систему. Решение реализовано для первых двух очередей квартала: 29 корпусов общей площадью более 228 тыс. кв. м. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Проект МТС и группы «Эталон» позволил объединить ключевые системы жилого квартала: комплексная безопасность (домофония, видеонаблюдение, контроль доступа на территорию), учет ресурсов, диспетчеризация и сервисы для взаимодействия жильцов с управляющей компанией. Жители получают доступ ко всем функциям через мобильное приложение, обеспечивающее бесшовный пользовательский опыт.

Кроме этого, сотрудникам управляющей компании и диспетчерских служб теперь не нужно переключаться между разрозненными системами – все процессы объединены в единое цифровое пространство. Благодаря этому время обработки обращений от жителей сократится на 20–30%, нагрузка на диспетчерские службы снизится на 15–25%, а реагирование на инциденты в инженерных системах ускорится в среднем на 20%.

Проект реализован с помощью платформы «МТС Vdome». Ее модульная архитектура позволяет использовать решение как в одном доме, так и масштабировать его для нескольких объектов застройщика, благодаря стандартизированным процессам и сценариям. Платформа связывает в едином цифровом контуре серверы обработки и хранения данных, подключаемое оборудование, а также пользовательские и административные интерфейсы.

«В проекте жилого квартала «Шагал» мы реализовали подход, к которому рынок шел последние годы: все цифровые системы квартала – от домофонии до диспетчеризации – работают в рамках единого контура. Это повышает как качество пользовательского опыта и уровень комфорта жителей, так и эффективность эксплуатации. При этом архитектура решения изначально создавалась с учетом масштабирования, что позволяет быстро тиражировать его на новые объекты без потери качества», — отметил вице-президент по развитию корпоративного бизнеса МТС Олег Алдошин.

«Сегодня недостаточно просто строить качественное жилье — необходимо создавать среду, которая учится и адаптируется под потребности человека. Наш совместный проект с МТС в «Шагале» — яркий пример, когда система сама подсказывает управляющей компании, чему уделить внимание, а житель получает не набор гаджетов, а позитивно предсказуемый и безопасный уклад жизни. Эта технология сделает взаимодействие сотрудников и жильцов еще прозрачнее и человекоориентированнее», — сказал президент группы «Эталон» Михаил Бузулуцкий.

В рамках стратегического партнерства МТС и группы «Эталон» цифровая среда будет создана для всех девяти очередей проекта «Шагал», а накопленный опыт планируют масштабировать на семь регионов России. На сегодняшний день МТС уже реализовала более 140 проектов по цифровизации жилой и коммерческой недвижимости по всей России, и еще свыше 220 проектов находятся в стадии реализации.