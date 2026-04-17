Московская биржа начинает торги акциями ПАО «В2В-РТС»

На Московской бирже стартовали торги акциями ПАО «В2В-РТС» — российской электронной торговой платформы для бизнеса и государства. Торговый код — BTBR. Об этом CNews сообщили представители Московской биржи.

«В2В-РТС» охватывает крупнейшие электронные площадки для всех видов коммерческих и государственных закупок, а также решения и сервисы цифровизации торгово-закупочных процессов, с помощью которых клиенты в десятках российских регионов сокращают издержки, улучшают бизнес-процессы, расширяют доступ к контрагентам и получают дополнительную выгоду.

Акции ПАО «В2В-РТС» включены в котировальный список второго уровня Московской биржи.

В рамках первичного размещения акций (IPO) эмитент привлек свыше 2,4 млрд руб. Рыночная капитализация компании по итогам IPO составила 21 млрд руб. На момент начала торгов доля акций в свободном обращении (free-float) составила 11,5%.

Как ВТБ, «Сбер», Т-Банк импортозамещают ПО и с какими проблемами они сталкиваются
Как ВТБ, «Сбер», Т-Банк импортозамещают ПО и с какими проблемами они сталкиваются

Наталья Логинова, директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи: «Выход на биржу отраслевого лидера – всегда знаковое событие для финансового рынка. И характерно, что первое IPO в этом году совершает технологическая компания из ранее не представленного на бирже сектора, что вызывает особый интерес инвесторов. За плечами «В2В-РТС» – более 20 лет планомерного устойчивого развития, а сегодня это компания номер один на растущем рынке цифровых закупок. Уверена, что у эмитента есть все возможности сформировать устойчивую базу инвесторов, и, надеюсь, в будущем мы увидим акции «B2B-РТС» в Секторе Рынка инноваций и инвестиций Московской биржи и в наших индексах».

Кирилл Толчеев, генеральный директор и управляющий партнер ПАО «В2В-РТС»: «Сегодня мы не только открываем начало торгов на Московской бирже, но и представляем фондовому рынку новую категорию эмитента. Это активно растущий на фоне цифровизации экономики, масштабный рынок электронных закупок для бизнеса и государства. Мы увидели хороший отклик и интерес у инвесторов к нашему бизнесу, инвестиционной истории и взвешенному подходу к оценке. Рынок действительно соскучился по эмитентам с высокой дивдоходностью и адекватной оценкой. Мы со своей стороны будем и дальше следовать нашей продуманной стратегии и принципам прозрачности, соблюдая интересы наших акционеров».

Другие материалы рубрики

Алена Ивличева, Content AI: Мы встроили ИИ в PDF-редактор, чтобы пользователи быстрее находили ответы

75% легендарной сети «Связной» выставили на торги по цене однокомнатной квартиры

От редактирования к смыслу: как устроен редактор ContentReader PDF 16

ИИ-подразделение Sofltine выплатит дивиденды на 400 миллионов перед выходом на IPO

Обзор: платформы Kubernetes: комплексное управление инфраструктурой и приложениями

VK продал свою долю в виртуальном банке для предпринимателей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 15 Pro: стильный и сбалансированный

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще