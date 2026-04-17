Московская биржа начинает торги акциями ПАО «В2В-РТС»

На Московской бирже стартовали торги акциями ПАО «В2В-РТС» — российской электронной торговой платформы для бизнеса и государства. Торговый код — BTBR. Об этом CNews сообщили представители Московской биржи.

«В2В-РТС» охватывает крупнейшие электронные площадки для всех видов коммерческих и государственных закупок, а также решения и сервисы цифровизации торгово-закупочных процессов, с помощью которых клиенты в десятках российских регионов сокращают издержки, улучшают бизнес-процессы, расширяют доступ к контрагентам и получают дополнительную выгоду.

Акции ПАО «В2В-РТС» включены в котировальный список второго уровня Московской биржи.

В рамках первичного размещения акций (IPO) эмитент привлек свыше 2,4 млрд руб. Рыночная капитализация компании по итогам IPO составила 21 млрд руб. На момент начала торгов доля акций в свободном обращении (free-float) составила 11,5%.

Наталья Логинова, директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи: «Выход на биржу отраслевого лидера – всегда знаковое событие для финансового рынка. И характерно, что первое IPO в этом году совершает технологическая компания из ранее не представленного на бирже сектора, что вызывает особый интерес инвесторов. За плечами «В2В-РТС» – более 20 лет планомерного устойчивого развития, а сегодня это компания номер один на растущем рынке цифровых закупок. Уверена, что у эмитента есть все возможности сформировать устойчивую базу инвесторов, и, надеюсь, в будущем мы увидим акции «B2B-РТС» в Секторе Рынка инноваций и инвестиций Московской биржи и в наших индексах».

Кирилл Толчеев, генеральный директор и управляющий партнер ПАО «В2В-РТС»: «Сегодня мы не только открываем начало торгов на Московской бирже, но и представляем фондовому рынку новую категорию эмитента. Это активно растущий на фоне цифровизации экономики, масштабный рынок электронных закупок для бизнеса и государства. Мы увидели хороший отклик и интерес у инвесторов к нашему бизнесу, инвестиционной истории и взвешенному подходу к оценке. Рынок действительно соскучился по эмитентам с высокой дивдоходностью и адекватной оценкой. Мы со своей стороны будем и дальше следовать нашей продуманной стратегии и принципам прозрачности, соблюдая интересы наших акционеров».