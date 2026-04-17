Молодой актер из заполярного поселка Тазовский второй раз прошел онлайн-отбор в ГИТИС

МТС подвела итоги онлайн-отбора на актерский факультет Российского института театрального искусства — ГИТИС для абитуриентов уральских регионов в рамках образовательного проекта «Поколение М». По результатам испытаний в число лучших вошел Федор Агаев из удаленного поселка Тазовский на Крайнем Севере. Об этом CNews сообщили представители

Онлайн-отбор абитуриентов на актерский факультет проводил старший преподаватель кафедры актерского мастерства Андрей Станиславович Оганян. Возможностью продемонстрировать свой талант воспользовались более 160 ребят из 34 городов Уральского федерального округа, в том числе из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Участники готовили обязательную чтецкую программу: стихотворение, басню и отрывок из прозы. Самыми популярными авторами у ямальских абитуриентов стали Марина Цветаева, Евгений Евтушенко, Надежда Тэффи и Иван Крылов. По итогам консультаций студент первого курса Института театрального искусства им. П.М. Ершова родом из Тазовского Федор Агаев получил высокую оценку педагога и прошел первый тур отборочных испытаний. Это уже вторая победа молодого актера на онлайн-кастинге в ГИТИС.

«Ямальские ребята ежегодно показывают высокие результаты в онлайн-отборе в ГИТИС, который проходит на нашей платформе «МТС Линк». Проект очень актуален для региона, он открывает большие возможности для развития и профессионального роста в актерской профессии, когда абитуриенты не всегда могут приехать в Москву. Удобный формат позволяет учиться, развиваться в творчестве и демонстрировать свои таланты дистанционно. Хочется пожелать абитуриентам всегда пробовать свои силы и успешно преодолевать испытания на пути к своим мечтам», – сказал директор МТС в ЯНАО Владимир Дроздов.

«В онлайн-прослушиваниях я участвую второй раз. Мне понравилась атмосфера прошлого года, педагог Андрей Станиславович Оганян, захотелось проверить свое мастерство и получить удовольствие от прочтения произведений. На прослушивании читал лирику Лермонтова «Тамбовская казначейша», басню Крылова «Ворона и лисица» и прозу Себастьяна «Безымянная звезда». Убедился еще раз, что на кастинге важно оставаться самим собой, не надевать «маски», не примерять чужие роли, главное – быть искренним и открытым, давать волю эмоциям. В этом случае пройдешь отбор», – сказал Федор Агаев.

