Разделы

Безопасность
|

Jet CSIRT расширила возможности мониторинга и реагирования на конечных точках с помощью BI.Zone EDR

BI.Zone EDR будет использоваться командой Jet CSIRT для выявления и расследования сложных целевых атак. Об этом CNews сообщил представитель BI.Zone.

BI.Zone EDR подходит для управляемых сервисов безопасности (MSS) и обладает полным набором функций, необходимых для интеграции в существующие центры мониторинга (SOC). Решение позволит команде Jet CSIRT реагировать на многоэтапные атаки, которые часто остаются незамеченными при использовании традиционных превентивных средств защиты.

В BI.Zone EDR также есть возможность управления базой сигнатурных правил и ее расширения, что позволяет коммерческим центрам мониторинга настраивать решение под собственные задачи и потребности клиента. Благодаря API-first-архитектуре BI.Zone EDR легко встраивается в инфраструктуру SOC и позволяет упростить масштабирование. Эти и другие функции решения усиливают комплексный мониторинг безопасности: от отслеживания активности на конечных точках до выявления ошибок конфигурации.

Руслан Амиров, директор департамента сервисов мониторинга и реагирования «Инфосистемы Джет», сказал: «Включению BI.Zone EDR в линейку продуктов, используемых Jet CSIRT при оказании услуг непрерывного мониторинга и реагирования на инциденты кибербезопасности, предшествовало полномасштабное тестирование решения. Команда центра мониторинга и реагирования отметила, что BI.Zone EDR с его управляемым набором сигнатур, встроенными механизмами сбора расширенной телеметрии и возможностями по реагированию органично дополняет наш подход к реализации киберустойчивости. Мы предлагаем нашим заказчикам оптимальный комплекс продуктов и услуг, подобранный под индивидуальные особенности IT-инфраструктуры, и BI.Zone EDR в связке с SIEM позволяет достичь адекватного покрытия поверхности атаки».

Решение BI.Zone EDR позволяет выявлять сложные целевые атаки и реагировать на них на раннем этапе их развития. Продукт работает во всех популярных операционных системах: Windows, Linux (включая российские дистрибутивы) и macOS. Решение включено в реестр отечественного ПО и сертифицировано ФСТЭК России. Сейчас агенты BI.Zone EDR установлены более чем на миллионе хостов. Ранее коробочная версия продукта вошла в портфель «Инфосистемы Джет».

Виталий Моргунов, руководитель управления развития технологий по защите конечных точек BI.Zone, сказал: «Решение EDR незаменимо для обеспечения кибербезопасности в современных инфраструктурах. Развитие BI.Zone EDR изначально происходило с учетом требований коммерческого SOC, поэтому продукт обладает всеми необходимыми функциями для эффективной работы экспертов команды реагирования на инциденты кибербезопасности Jet CSIRT. Тот факт, что наше EDR-решение внедряется во все большем числе российских коммерческих центров мониторинга, свидетельствует о высоком уровне доверия к нашему продукту».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

