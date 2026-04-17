Исследование НИУ ВШЭ: ИИ может вытеснить психологов-консультантов

Профессиональные психологи считают, что дальнейшее развитие генеративных моделей приведет к практически полному вытеснению психологов-консультантов. Однако заменить психотерапевтов, работающих со сложными проблемами, они не смогут. Об этом говорится в докладе «ИИ как психолог: практики обращения за психологической помощью к сервисам генеративного искусственного интеллекта» доцента Института медиа факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ, аккредитованного гештальт-терапевта Алексея Джуры. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Целью исследования было выявление отношения русскоязычных психологов-практиков к применению генеративных моделей при оказании психологической помощи. Респонденты для проведения глубинных интервью были отобраны по критериям наличия профессионального образования и ведения профессиональной деятельности на русском языке на протяжении не менее трех лет.

Большинство опрошенных психологов-практиков (88%) сталкивались с упоминаниями клиентов о применении генеративных моделей между сессиями для получения психологической помощи. Все клиенты оценивали свой опыт позитивно.

При этом 80% большинство респондентов сходятся в том, что дальнейшее развитие генеративных моделей приведет к практически полной замене психологов-консультантов услугами нейросетевых сервисов, поскольку типичные запросы к психологу-консультанту уже сегодня весьма эффективно решаются ИИ. Это, в частности, касается выработки навыков саморегуляции для того, чтобы совладать с интенсивными эмоциями, поддержки в принятии решений, помощи в оценке сложной ситуации и др. Главным риском применения генеративных моделей большинство специалистов называет возможное нарушение конфиденциальности.

Возможны несколько вариантов применения генеративного ИИ при оказании психологической помощи. В частности, выполнение генеративными моделями навигационно-ориентационной функции в диалоге с чат-ботом подростки могли бы безопасно и конфиденциально получить информацию о том, нормальна ли та или иная ситуация, в которой они оказались, и стоит ли обратиться за помощью. Это способствовало бы уменьшению случаев физического, сексуального и эмоционального насилия в отношении детей и подростков, — говорится в исследовании. Кроме того, генеративные модели могли бы давать россиянам советы о том, как правильно вести себя в сложных ситуациях, в том числе в ситуациях шока, интенсивного стресса и пр.

Еще одной перспективной темой развития генеративных моделей могло бы быть создание дорогостоящих цифровых аватаров, которые дублировали бы образ и речь знаменитых психологов-практиков (в частности, респонденты называли в числе возможных кандидатов таких известных психологов, как К. Роджерса, З. Фрейда, Ф. Перлза, А Бека). Такие сервисы давали бы возможность получить консультацию или прослушать курс психотерапии «от мэтра».

«В то же время психотерапия, то есть глубинная и длительная работа, направленная на личностное развитие либо коррекцию значимых личностных особенностей, не может быть заменена или дополнена нейросетевыми технологиями. Такого мнения придерживаются больше половины опрошенных профессионалов. Психотерапия предполагает живой контакт с другим человеком, а также то, что оба участникапсихотерапевтического процесса обладают одним и тем же экзистенциальным опытом», – сказал Алексей Джура, автор исследования, доцент Института медиа факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ.