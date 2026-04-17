Двое абитуриентов из Югры прошли онлайн-кастинг в ГИТИС

МТС подвела итоги онлайн-отбора на актерский факультет Российского института театрального искусства — ГИТИС для абитуриентов уральских регионов в рамках образовательного проекта «Поколение М». Первый отборочный тур прошли двое абитуриентов из Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Онлайн-отбор абитуриентов на актерский факультет проводил старший преподаватель кафедры актерского мастерства Андрей Станиславович Оганян. Возможностью продемонстрировать свой талант воспользовались более 160 ребят из 34 городов Уральского федерального округа, в том числе из Ханты-Мансийского автономного округа – Нефтеюганска, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Урая, Нягани. Участники готовили обязательную чтецкую программу: стихотворение, басню и отрывок из прозы. Самыми популярными авторами у югорских абитуриентов стали Марина Цветаева, Владимир Маяковский, Сергей Есенин, Надежда Тэффи и Иван Крылов.

По результатам отбора Денис Кондратьев их Ханты-Мансийска и Вероника Саитгалеева из Нефтеюганска получили высокую оценку педагога и вошли в число лучших. Им зачтено прохождение первого тура отборочных испытаний на актерский факультет и предложено участие во втором туре прослушиваний в Москве.

«Уже несколько лет наши цифровые технологии помогают молодым артистам из Ханты-Мансийского автономного округа пробовать свои силы в ГИТИС. Очень приятно, что ежегодно на прослушиваниях мы наблюдаем широкую географию талантливых ребят. Например, в прошлом году отбор прошли пять школьников из Югорска, Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска, а в этом – из Сургута и Нефтеюганска. Через несколько дней в регионе нас ждет еще одно важное событие – очный кастинг. Приглашаю всех ребят, кто мечтает связать свою профессию с актерским мастерством, на творческие встречи с педагогами и прослушивания», — сказала директор МТС в ХМАО-Югре Ольга Рябченко.

«Любовь к театру у меня с детства. С шести лет занималась в театральной школе, играла во многих спектаклях, а сейчас пробую себя в вуз. На прослушиваниях прочитала стихотворения «Я такая, какая есть» Жака Превера и «Детский юг» Марины Цветаевой, отрывок из романа «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, спела песню «Ветер перемен». Педагог Андрей Станиславович Оганян в нужные моменты поддерживал, давал советы, просил прочитать темпераментные произведения. Здорово, что есть такая возможность общаться с мастером, это помогает развиваться и пробовать свои силы дальше», — сказала впечатлениями Вероника Саитгалеева.



