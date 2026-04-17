Двое абитуриентов из Югры прошли онлайн-кастинг в ГИТИС

МТС подвела итоги онлайн-отбора на актерский факультет Российского института театрального искусства — ГИТИС для абитуриентов уральских регионов в рамках образовательного проекта «Поколение М». Первый отборочный тур прошли двое абитуриентов из Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Онлайн-отбор абитуриентов на актерский факультет проводил старший преподаватель кафедры актерского мастерства Андрей Станиславович Оганян. Возможностью продемонстрировать свой талант воспользовались более 160 ребят из 34 городов Уральского федерального округа, в том числе из Ханты-Мансийского автономного округа – Нефтеюганска, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Урая, Нягани. Участники готовили обязательную чтецкую программу: стихотворение, басню и отрывок из прозы. Самыми популярными авторами у югорских абитуриентов стали Марина Цветаева, Владимир Маяковский, Сергей Есенин, Надежда Тэффи и Иван Крылов.

По результатам отбора Денис Кондратьев их Ханты-Мансийска и Вероника Саитгалеева из Нефтеюганска получили высокую оценку педагога и вошли в число лучших. Им зачтено прохождение первого тура отборочных испытаний на актерский факультет и предложено участие во втором туре прослушиваний в Москве.

«Уже несколько лет наши цифровые технологии помогают молодым артистам из Ханты-Мансийского автономного округа пробовать свои силы в ГИТИС. Очень приятно, что ежегодно на прослушиваниях мы наблюдаем широкую географию талантливых ребят. Например, в прошлом году отбор прошли пять школьников из Югорска, Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска, а в этом – из Сургута и Нефтеюганска. Через несколько дней в регионе нас ждет еще одно важное событие – очный кастинг. Приглашаю всех ребят, кто мечтает связать свою профессию с актерским мастерством, на творческие встречи с педагогами и прослушивания», — сказала директор МТС в ХМАО-Югре Ольга Рябченко.

«Северсталь» нашла замену для Microsoft Orchestrator на основе российской платформы автоматизации управления

«Любовь к театру у меня с детства. С шести лет занималась в театральной школе, играла во многих спектаклях, а сейчас пробую себя в вуз. На прослушиваниях прочитала стихотворения «Я такая, какая есть» Жака Превера и «Детский юг» Марины Цветаевой, отрывок из романа «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, спела песню «Ветер перемен». Педагог Андрей Станиславович Оганян в нужные моменты поддерживал, давал советы, просил прочитать темпераментные произведения. Здорово, что есть такая возможность общаться с мастером, это помогает развиваться и пробовать свои силы дальше», — сказала впечатлениями Вероника Саитгалеева.


Другие материалы рубрики

ИТ на стройке: как вложиться с максимальной отдачей

Половина зумеров саботирует внедрение ИИ из страха потерять работу

«Авито Тех» расширяет модель поставки платформы A/B-тестирования

VK продал свою долю в виртуальном банке для предпринимателей

Ксения Бокша, VK: Будущее за аналитикой на естественном языке и ИИ-агентами

В российской стройотрасли создается Центр инженерии данных и ИИ-технологий

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще