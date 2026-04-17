«АйДи – Технологии управления» и «Элар» подтвердили совместимость решений для работы с документами

Компания «АйДи – Технологии управления» и корпорация «Элар» подтвердили технологическую совместимость платформы Documino с профессиональным сканирующим оборудованием и программными решениями «Элар». Об этом CNews сообщил представитель компании «АйДи – Технологии управления».

Сотрудничество направлено на создание сквозного процесса работы с документами — от их оцифровки до последующей обработки, согласования и хранения — с особым акцентом на повышение скорости обработки за счёт использования высокопроизводительных сканеров «Элар».

Платформа Documino поддерживает работу с различными сценариями сканирования, включая потоковое и пакетное, в сочетании с возможностью передачи полученных образов в распространённых форматах, включая PDF, TIFF и JPEG, для дальнейшей обработки. Эксплуатация высокопроизводительного оборудования «Элар» позволяет значительно ускорить этап ввода документов в систему и кратно нарастить пропускную способность процессов, напрямую сокращая время запуска бизнес-процессов.

В Documino реализована поддержка полного жизненного цикла документов: маршрутизация, согласование, хранение и юридически значимое подписание. Применительно к организациям, реализующим проекты цифровой трансформации и работающим с большими массивами данных, внедрение обеспечивает снижение доли ручных операций и формирование единого цифрового пространства для работы с корпоративной информацией. Решение ориентировано на государственный сектор, промышленность и крупный бизнес, где критически важны скорость обработки, массовая оцифровка и цифровизация архивов.

Скоростной поточный сканер «Элар Скамакс 1000/2000» является ключевым инструментом на этапе оцифровки массивов документации. Многолетняя экспертиза и опора на российские технологические решения позволили «Элар» создать надежное сканирующее оборудование для массового использования: «Скамакс» производит быстрое сканирование расшитых документов, имеет встроенный компьютер с ОС Linux и российское ПО, полностью совместим с любой отечественной ИТ-инфраструктурой. Сервисное обслуживание в любом регионе страны гарантирует бесперебойную работу. С 2026 г. обе модели линейки «Скамакс» включены в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга (РЭП), что обеспечивает импортозамещение и приоритет при государственных закупках.

Производительность «Скамакс» составляет до 300 страниц в минуту при ёмкости лотка автоподачи 500 листов. Это позволяет обрабатывать большие объёмы документов в сжатые сроки, минимизируя задержки на этапе оцифровки. Полученные образы и данные автоматически передаются в Documino с поддержкой распространённых форматов, включая PDF, TIFF и JPEG, для дальнейшей обработки.

«Объединение функциональности платформы Documino с производительной базой «Элар» позволяет нашим клиентам существенно быстрее запускать документы в работу и сокращать время реализации ключевых бизнес-процессов», — сказал Михаил Егоров, старший исполнительный директор «АйДи – Технологии управления».

«Интеграция наших решений для оцифровки с платформой Documino позволяет обеспечить непрерывный и высокоскоростной цикл работы с документами — от сканирования до их дальнейшей обработки и хранения. Это особенно важно для организаций, реализующих проекты цифровой трансформации и работающих с большими массивами данных», — отметил Артём Вартанян, руководитель департамента маркетинга корпорации «Элар».

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

