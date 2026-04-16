Жителям Нижегородской области доступен предзаказ на смартфоны серии Huawei nova 15

ПАО «МТС» сообщает о старте предзаказа на смартфоны Huawei nova 15 Pro и Huawei nova 15. Линейка создана для тех, кто ценит качественные портретные фото, удобные функции с искусственным интеллектом и долгую работу без подзарядки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Серия Huawei nova 15 доступна в конфигурациях 256 ГБ и 512 ГБ. Huawei nova 15 Pro представлен в мятном, лавандовом, белом и черном цветах, а Huawei nova 15 – в мятном, белом и чёрном. В период с 16 по 30 апреля на устройства действует скидка в размере 3 тыс. руб.

Цены на новинки с учетом скидки в МТС: nova 15 Pro (256 ГБ) – 41,99 тыс. руб.; nova 15 Pro (512 ГБ) – 46,99 тыс. руб.; nova 15 (256 ГБ) – 33,99 тыс. руб.; nova 15 (512 Гб) – 38,99 тыс. руб.

Пресс-служба МТС
«Бренд Huawei входит в число наиболее покупаемых в нашей рознице, и мы ожидаем, что серия nova 15 усилит эти позиции. Запуск предзаказа на nova 15 и nova 15 Pro в МТС — это ответ на запрос жителей области на современные технологии без переплаты: качественные камеры, ИИ-функции и автономность в лаконичном дизайне. Особенно отмечаем рост популярности Huawei среди нижегородцев — бренд уверенно укрепляется в топ-3 по продажам. Мы видим, что аудитория ценит баланс цены и возможностей: флагманские функции становятся доступнее, а конкуренция между брендами только расширяет выбор. В МТС помогаем клиентам найти оптимальное решение — от выгодных тарифов и trade-in до сервисов защиты, таких как "Безопасный звонок". Предзаказ на Huawei nova 15 уже открыт в салонах МТС и на сайте оператора в Нижегородской области», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Huawei nova 15 Pro и nova 15 выделяются продвинутой системой камер с ультрареалистичной съемкой. В nova 15 Pro и основная, и фронтальная камеры оснащены ультрареалистичным модулем цветопередачи (до 1,5 млн спектральных каналов в 9 цветовых диапазонах) — это обеспечивает точную передачу оттенков и деталей. Портретный ультраобъектив 50 МП создает снимки студийного уровня с сохранением текстуры и глубины изображения.

Как организовать коммуникации на исключительно российских технологиях

Дизайн устройств лаконичный, молодежный: nova 15 Pro выполнен в корпусе из алюминиевого сплава, nova 15 — из композитного материала. Обе модели защищены стеклом Kunlun Glass и имеют сертификат SGS; версия Pro дополнительно оснащена покрытием, устойчивым к царапинам.

Смартфоны оснащены функциями на базе ИИ (выбор лучшего кадра, удаление объектов, управление жестами — прокрутка страниц и создание скриншотов), а также технологией двустороннего шумоподавления для чёткой передачи голоса во время звонков.

