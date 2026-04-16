В Mах зарегистрировались 7 миллионов иностранных пользователей

В Mах зарегистрировались 7 млн иностранных пользователей. Об этом CNews сообщили представители Мах.

С начала года пользователи из-за рубежа отправили более миллиарда сообщений и совершили 220 млн звонков. Наиболее активно регистрируются в Mах жители Узбекистана, Белоруссии и Казахстана.

Регистрация в Mах доступна гражданам 40 государств: в ноябре прошлого года возможность звонить и отправлять сообщения в мессенджере появилась у жителей СНГ, а с марта 2026 г. — у пользователей из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

На начало апреля в Mах зарегистрировались 110 млн человек. Ежедневная аудитория мессенджера превысила 80 млн пользователей.