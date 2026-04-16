«Ростелеком» и Государственный Эрмитаж завершили создание резервного облачного архива крупнейшей музейной коллекции России

«Ростелеком» и Государственный Эрмитаж завершили важный этап создания системы резервного хранения крупнейшей в стране оцифрованной музейной коллекции. Общий объем данных, которые теперь находятся под двойной защитой, достиг 350 ТБ. Надежное облачное хранилище для музея команды «Ростелекома» и компании «Турбо Облако» развернули на базе дата-центров «РТК-ЦОД». Об этом CNews сообщил представитель «Ростелекома».

Александр Логинов, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» «Ростелеком», сказал: «"Ростелеком" входит в Совет цифровых меценатов Эрмитажа, и для нас этот проект — не просто еще один пример партнерства. Сегодня оцифровка становится важным инструментом для изучения экспонатов — для музеев, архивов, библиотек, научных центров. Но мало просто создать цифровые копии шедевров, важно, чтобы они жили вечно. Мы взяли на себя эту сложную технологическую задачу, чтобы музейные работники и ученые могли сосредоточиться на главном — сохранении, изучении и обеспечении доступности исторического и культурного наследия».

Основная цифровая база Эрмитажа продолжает работать на серверах музея. Однако для полной безопасности архива необходима резервная копия, поэтому «Ростелеком» и Эрмитаж заключили партнерское соглашение об организации системы резервного хранения оцифрованных коллекций музейного комплекса в «Турбо Облаке». Теперь специалисты музея могут не опасаться за судьбу оцифрованных полотен Леонардо да Винчи, Рембрандта, Тициана, снятых в разных ракурсах монет нумизматической коллекции, а также детальных записей всех этапов реставрации экспонатов — например, недавно вернувшейся в экспозицию картины «Святой Себастьян» Бернардино Луини.

Алексей Богданов, заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа по эксплуатации, сказал: «Цифровой архив Эрмитажа — это сотни тысяч материалов, от шедевров живописи и скульптуры до пошагового документирования реставрации. Оцифровка предметов коллекции заняла больше 20 лет, данные достигли колоссального объема в 350 ТБ. Возможность хранить резервные копии такого же объема в облаке — это страховка от любых рисков: человеческой ошибки или техногенного сбоя. Теперь даже в случае недоступности основного цифрового хранилища Эрмитаж гарантированно сможет пользоваться своими уникальными данными. Такое партнерство главного музея страны и компании-лидера в области кибербезопасности, дата-центров и облачных сервисов — настоящий работающий механизм сохранения культурного наследия».

«Северсталь» нашла замену для Microsoft Orchestrator на основе российской платформы автоматизации управления
Специалисты «Турбо Облака» не только развернули хранилище, но и настроили защищенный канал для перемещения массива цифровых изображений, а также автоматизированное еженедельное резервное копирование. Музею выделено 0,5 ПБ (петабайт) дискового пространства — этого ресурса хватит на долгосрочную перспективу с учетом новых поступлений, добавления данных о реставрации и углубленной информации об экспонатах.

Александр Обухов, генеральный директор компании «Турбо Облако», сказал: «Сегодня культурное наследие хранится не только в залах музеев, но и в электронных архивах. Цифровые двойники произведений искусства требуют не меньшей защиты, чем их физические оригиналы. Мы создали для Эрмитажа устойчивое и защищенное облачное хранилище, способное поддерживать передачу и размещение больших объемов данных, обеспечивать их сохранность и долгосрочную доступность. Инфраструктура "Турбо Облака" позволяет музею расширять свои цифровые архивы и формировать полноценную стратегию резервного копирования. Это фундамент, который поможет музею смело развивать цифровые проекты, зная, что его уникальное наследие будет гарантировано сохранено в надежном облаке».

