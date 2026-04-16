Россияне стали чаще жертвовать на благотворительность

Ко Дню благотворителя в России аналитики финтех-компании «ЮMoney» провели исследование и узнали, сколько денег россияне перечисляли на добрые дела с января по март 2026 г. — и на какие именно. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Эксперты изучили платежи, которые принимают благотворительные организации, подключенные к «ЮKassa» (сервис компании «ЮMoney» для приема онлайн- и офлайн-платежей). Всего с «ЮKassa» работает 2,1 тыс. благотворительных организаций, что на 8% больше, чем год назад.

С 1 января по 31 марта 2026 г. общий оборот пожертвований через «ЮKassa» вырос на 32% относительно аналогичного периода прошлого года. Количество платежей увеличилось на 31%, при этом средняя сумма пожертвования выросла незначительно — всего на 1%, до 605 руб.

«Традиционно начало года считается периодом затишья в благотворительном секторе, так как пик пожертвований обычно приходится на декабрь. В январе-марте 2026 года мы наблюдаем устойчивый рост числа пожертвований. Интересно, что увеличение происходит не за счет крупных разовых переводов, а благодаря тому, что всё больше людей начинают жертвовать регулярно и небольшими суммами. Таким образом, культура регулярной благотворительности в стране постепенно укрепляется. Цифровые инструменты делают этот процесс привычным — как оплату любой другой услуги», — сказала руководитель сопровождения ключевых клиентов «ЮMoney» Наталья Лапшина.

На что перечисляют деньги онлайн

Приоритеты россиян в благотворительности остаются неизменными: наибольшие суммы в первом квартале направлялись на помощь детям с редкими и тяжелыми заболеваниями, людям с онкологическими диагнозами, а также в фонды, поддерживающие бездомных, жертв катастроф и людей с инвалидностью.

Средний размер пожертвования на лечение детей составил 542 руб. — на 5% больше, чем за аналогичный период 2025 г. Это может говорить о том, что именно адресная помощь конкретному ребёнку вызывает наибольший эмоциональный отклик и готовность увеличить сумму перевода.

Самые щедрые регионы

Лидером по среднему размеру пожертвования стала Магаданская область: местные жители переводят в среднем 1,023 тыс. руб. — на 51% больше, чем год назад. На втором месте Карачаево-Черкесская Республика с показателем 994 руб. (+16% к 2025 г.).

Санкт-Петербург и Ленинградская область заняли третью строчку — 960 руб. при росте на 7%. Москва и Московская область, традиционно возглавлявшие рейтинг, в этом году опустились на четвертое место (789 руб., +6%). При этом по общему обороту и числу пожертвований столичный регион по-прежнему лидирует, за ним следуют Петербург, Краснодарский край, Свердловская и Челябинская области.