Россияне планируют короткие поездки на майские праздники

Сокращенная конфигурация майских праздников в этом году сместила фокус туристического спроса в сторону коротких путешествий: россияне планируют непродолжительные поездки на отдельные праздничные периоды — с 1 по 3 мая или с 9 по 11 мая. Об этом CNews сообщили представители сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Средняя продолжительность бронирований в целом по стране составляет три ночи, однако по ряду направлений отмечается заметное снижение. В Анапе показатель сократился с пяти до четырех ночей, в Москве — с четырех до трех, в Казани, Екатеринбурге и Самаре — с трех до двух.

При этом на предстоящие выходные рост спроса отмечается на направления, подходящие для коротких экскурсионных поездок. Число бронирований в Казани на период праздничных дней увеличилось на треть по сравнению с 2025 г, в Рыбинске — на четверть (+24%), в Костроме — на 22%, в Краснодаре — на 19%, в Ярославле — на 16%, в Смоленске — на 15%, в Рязани — на 12%.

В целом на майские праздники в этом году туристы отдают наибольшее предпочтение внутрироссийским направлениям — на них приходится до 76% всех бронирований. В топ-10 самых популярных городов страны входят Санкт-Петербург, Москва, Казань, Нижний Новгород, Калининград, Ярославль, Сочи, Волгоград, Псков и Смоленск.

Средняя стоимость забронированной ночи в российских отелях и апартаментах на праздничные даты составляет 6,5 тыс. руб. — это на 5% выше, чем годом ранее (6,2 тыс. руб.).

Ирина Козлова, управляющий директор сервиса «Островок»: «Хотя количество выходных дней на майские праздники не дает возможности для длинного отпуска, россияне не отказываются от поездок — в этом году они просто поменяли формат. Мы видим смещение спроса в сторону коротких выездов в пределах своего и соседних регионов с акцентом на экскурсионный туризм. Такие поездки проще спланировать, они не требуют сложной логистики и позволяют отдохнуть за пару дней».

На зарубежные поездки приходится каждое четвертое бронирование на майские праздники (24%) — это на четыре процентных пункта больше, чем годом ранее (20%). При этом количество бронирований в отелях за границей от российских туристов увеличилось на 14% год к году.

Наиболее динамично растет спрос на размещение в Китае и Абхазии — на 71% год к году, в Армении — на 51%, в Турции — на 43%, в Грузии — на 29%, в Японии — на 12%. Среди других направлений выделяется Италия: страна поднялась с 12-го на 6-е место в рейтинге самых популярных зарубежных стран, а спрос на размещение увеличился на 69%.

В целом в топ-10 самых востребованных направлений для отдыха на майские праздники входят Белоруссия, Узбекистан, Турция, Армения, Грузия, Казахстан, Китай, Таиланд, Абхазия и Италия.

Средняя стоимость забронированной ночи в зарубежных отелях и апартаментах на праздники составляет 9,8 тыс. руб. — на 3% ниже, чем в прошлом году (10,15 тыс. руб.).



