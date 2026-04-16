Российский бренд Osio представил новую линейку моноблоков

Российский бренд компьютерной техники Osio (принадлежит компании «ICL Техно») объявил о начале продаж новой линейки моноблоков Osio FocusLine с диагональю экрана 23,8 и 27 дюймов, которые сочетают в себе высокое качество изображения, производительность настольного ПК и современный ультратонкий дизайн. Новинка предназначена как для организации рабочего места в офисах и на предприятиях, так и для домашнего использования.

В основе моноблоков лежат IPS-матрицы с разрешением FHD для экрана 23,8” и QHD для экрана 27”. Аппаратная часть построена на базе материнской платы с сокетом LGA1700, который позволяет устанавливать процессоры Intel 12, 13 и 14 поколений, содержит два слота для модулей оперативной памяти DDR4, один слот для установки SSD M.2 PCIE 3.0, а также дополнительное место для крепления HDD 2,5”. Блок питания 120Вт позволяет по максимуму использовать производительность процессора.

Современная выдвижная камера с разрешением 5 мегапикселей обеспечит качественное изображение во время видеоконференций и звонков. Устройство поддерживает скоростной стандарт Wi-Fi 6, позволяющий мгновенно передавать большие объемы данных без задержек.

Важной отличительной особенностью является опора с регулировкой положения экрана по вертикали и шарнир, позволяющий менять угол наклона и поворачивать экран на 90 градусов. Также предусмотрен простой и легкий доступ ко внутренним компонентам чтобы провести обслуживание моноблока или заменить компоненты для повышения производительности. Моноблоки доступны в серебристом и темно-сером цвете.

«Создавая моноблоки FocusLine, для нас было важно, чтобы пользователь получил качественное, мощное и надежное устройство, которое прослужит ему много лет и производительность которого можно при необходимости увеличивать самостоятельно. Пользователям доступен апгрейд процессора, оперативной памяти, флеш-накопителя, установки жесткого диска, а также замены Wi-Fi модуля. Мы уверены, что покупатели по достоинству оценят наш продукт и его характеристики», — отметила Анастасия Черкасенко, руководитель по работе с розничными сетями бренда Osio.

Моноблоки FocusLine в различных конфигурациях уже доступны для покупки в розничных и онлайн-магазинах. Более подробная информация о модели, конфигурациях и характеристиках представлена на сайте.