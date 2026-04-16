«Росэл» изготовил опытную партию гибко-жестких плат для бортовых устройств космических аппаратов

Холдинг «Росэл» изготовил опытную партию гибко-жестких плат книжной конструкции, предназначенных для передачи радиосигналов высокой частоты. Изделия применяются в устройствах, где особенно важна быстрая и надежная трансляция сигналов с минимальными потерями и искажениями – в спутниковых и радиолокационных системах, телекоммуникациях и системах беспроводной связи. Об этом CNews сообщили представители «Росэла».

Книжная конструкция – способ компоновки электронных блоков, при котором несколько печатных плат (субблоков) соединяются между собой и с несущей конструкцией при помощи шарнирных узлов. Такая архитектура обеспечивает поддержку плат при высокой вибрации, отводит от них избыточное тепло, сокращает габариты и массу всего изделия в целом. Это особенно важно для бортовых устройств космических аппаратов, где требуется предельная минимизация массогабаритных характеристик оборудования.

Сочетание жестких и гибких элементов обеспечивает стабильно высокую скорость передачи электросигналов между электронными компонентами аппаратуры, а также позволяет создавать трехмерные конструкции, которые невозможно реализовать на традиционных жестких изделиях.

Для гибкой части плат используется полиимид, обладающий высокой термостойкостью и выдерживающий температуру пайки свыше 260°С. Жесткая часть создается из стеклотекстолита, который отличается значительной механической прочностью, долговечностью и низким влагопоглощением (менее 0,2%). Это позволяет применять платы в условиях агрессивной среды без ухудшения эксплуатационных характеристик.

Как организовать коммуникации на исключительно российских технологиях цифровизация

Изделие разработано производственным объединением «Электроприбор» (входит в концерн «Автоматика» холдинга «Росэл») – предприятием по изготовлению и поставке средств телекоммуникации и связи специального назначения.

«Разработка и изготовление печатных плат, отличающихся высокой точностью и конструктивной сложностью, традиционно сильнейшая компетенция ПО «Электроприбор». Применение наших плат особенно актуально при сборке компактных электронных устройств, благодаря книжной конструкции и гибким секциям, которые могут складываться или изгибаться для размещения в узких пространствах», – отметил генеральный директор «Электроприбора» Алексей Трошин.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

