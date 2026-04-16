Разделы

Кадры Интернет Веб-сервисы
|

Подростки стали чаще подрабатывать во время учебного года

Почти каждый четвертый родитель подростка рассказал, что его ребенок подрабатывал в течение этого учебного года. В опросе SuperJob приняли участие родители школьников 14—17 лет из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

23% родителей подростков 14–17 лет сообщили, что их дети подрабатывали в течение этого учебного года — это почти вдвое больше, чем год назад (12%). В свободное от учебы время школьники чаще всего работали курьерами, разнорабочими, сотрудниками пунктов выдачи заказов и заведений в общепите.

Чаще всего дети сами находят работу — об этом рассказал 41% опрошенных. 22% родителей лично помогли подросткам трудоустроиться. Дети еще 14% респондентов нашли подработку через друзей. Доля тех, чьим детям посодействовали работники учебных заведений, выросла за год с 4 до 12%.

Сегодня каждый четвертый родитель (27%) заявляет, что ребенок планирует работать летом. В топе популярных у подростков летних вакансий — курьер, разнорабочий, помощник администратора, сотрудник общепита, вожатый в лагере и помощник тренера.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 338. Время проведения: 18 марта — 9 апреля 2026 г. Исследуемая совокупность: родители детей 14—17 лет. Размер выборки: 1,5 тыс. респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

