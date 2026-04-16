ПИК сократила время поиска ответов в базе инструкций и пользовательской документации

ПИК сократила время поиска ответов в базе инструкций и пользовательской документации с 30 до 5 минут, а адаптацию новых пользователей — с 2–4 недель до 3–5 дней. Таких результатов удалось достичь по итогам запуска ИИ-помощника для пользователей BIM Inspector. Об этом CNews сообщил представитель ПИК.

BIM Inspector — это сервис для проверки цифровых моделей на соответствие BIM-требованиям, стандартам и нормативам. ИИ-ассистент позволяет проектировщикам и BIM-координаторам получать ответы на вопросы по продукту прямо в интерфейсе рабочей среды для проектирования и проверки моделей Revit.

Девелопер планирует масштабировать решение на всю экосистему BIM-продуктов, а в будущем открыть доступ к нему для внешних заказчиков — это позволит ПИК использовать накопленную экспертизу компании в ответах ассистента. Сейчас продукт доступен для внутренней команды ПИК, его используют более 2 тыс. проектировщиков, а база знаний по нему насчитывает свыше 120 инструкций.

«Когда продуктом ежедневно пользуются тысячи специалистов, скорость доступа к знаниям становится частью общей эффективности работы. Мы увидели, что людям нужен не еще один массив инструкций, а быстрый и понятный способ получить ответ в моменте. Поэтому сделали помощника, который помогает сразу разобраться в причине ошибки, понять, что делать дальше, и быстрее вернуться к основной задаче», — сказал Максим Курбатов, руководитель продукта BIM Inspector в ПИК Digital.

ИИ-помощник работает на базе архитектуры RAG (Retrieval-Augmented Generation): ищет информацию и генерирует ответы на основе внутренней базы знаний и загруженных материалов. К нему также подключены локальные файлы разных форматов, включая документы, таблицы и презентации.

Пользователь может сформулировать запрос в свободной форме и получить ответ с пояснением причины ошибки, перечнем необходимых действий и указанием на материалы, которые следует использовать. Система обрабатывает не только простые, но и составные запросы, в том числе, когда требуется понять принцип работы инструмента, проверить важные параметры и определить порядок настройки.