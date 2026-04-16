Отечественный цифровой сканер для гистологии и цитологии зарегистрирован как медицинское изделие

Компания «Робоскоп Патолоджи», участник Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора на выпуск медицинского изделия «Сканер цифровой для гистологических и цитологических микропрепаратов Roboscope (Робоскоп)». Аппаратно‑программный комплекс, полностью разработанный и производящийся в России, предназначен для оцифровки гистологических и цитологических препаратов. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Roboscope – результат шестилетней работы инженерно‑медицинской команды. Сканер создан с нуля: от механической платформы и оптики до управляющего ПО и просмотрщика изображений. Продукт защищен российскими патентами и прошел клиническую апробацию в Центре цифровой патоморфологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, а также в Московском научно‑практическом центре лабораторных исследований Департамента здравоохранения города Москвы (ГБУЗ «МНПЦЛИ ДЗМ») – крупнейшей лаборатории России, где получил высокую оценку экспертов.

«Выход на рынок полностью российского цифрового сканера для гистологии и цитологии – значимое событие для отечественного здравоохранения, которое позволит лабораториям по всей стране получить современный инструмент для цифровизации диагностических процессов в 10 раз дешевле зарубежных аналогов, сделает скрининговые программы населения эффективнее и качественнее. Фонд “Сколково” поддерживал проект на всем пути к регистрационному удостоверению. Команде “Робоскопа” помогли гранты Фонда “Сколково” на прототипирование, испытания и маркетинг, а также участие в акселераторах и мероприятиях. В Roboscope заложена мощная система, которая позволит не только оцифровать гистологию, цитологию и другие виды исследования, но и объединить региональные лаборатории в единый цифровой контур. Желаем команде как можно скорее реализовать планы по масштабированию проекта», – сказала Юлия Щеглова, директор направления «Медицинские и ассистивные технологии» Фонда «Сколково».

«Шесть лет упорной работы нашей команды инженеров, программистов и врачей привели к созданию микроскопа, который не уступает зарубежным аналогам. Roboscope – это стопроцентно российская разработка: от механической части и оптики до программного обеспечения. Клинические испытания в ведущих медицинских учреждениях подтвердили высокое качество сканирования и готовность устройства к внедрению в практику», – сказал Игорь Шадеркин, генеральный директор «Робоскоп Патолоджи», кандидат медицинских наук, врач‑уролог, инженерпрограммист.

Комплекс Roboscope включает цифровой сканер с трехосевой роботизированной платформой, программу просмотра цифровых снимков и разрабатываемую роботизированную систему подачи и хранения предметных стекол. Устройство ориентировано на патолого‑морфологические и цитологические лаборатории, судебно‑медицинские центры, а также на применение в онкологии, гинекологии, урологии, ветеринарии и биологических исследованиях.

Илья Шилов, Consid: Рынок складской логистики постепенно уходит от зависимости от решений одного поставщика

Доступность Roboscope особенно важна для региональных лабораторий, которые ранее не могли позволить себе дорогостоящее оборудование для цифровой патологии. Использование сканера для оцифровки цитологических исследований, таких как Пап-тест (тест Папаниколау), позволяет повысить качество скрининга женского здоровья и выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях. Цифровизация данных дает возможность передавать их в федеральные референсные центры для верификации, что снижает количество ложноотрицательных и ложноположительных результатов и повышает общую точность диагностики. В условиях ухода с рынка международных игроков Roboscope становится не просто импортозамещающим решением, а технологией, которая делает современную цифровую патологию доступной по всей стране, способствуя раннему выявлению онкологических заболеваний и улучшению показателей здоровья населения.

Старт продаж оборудования запланирован на 2026 г.

