Отечественный цифровой сканер для гистологии и цитологии зарегистрирован как медицинское изделие

Компания «Робоскоп Патолоджи», участник Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора на выпуск медицинского изделия «Сканер цифровой для гистологических и цитологических микропрепаратов Roboscope (Робоскоп)». Аппаратно‑программный комплекс, полностью разработанный и производящийся в России, предназначен для оцифровки гистологических и цитологических препаратов. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Roboscope – результат шестилетней работы инженерно‑медицинской команды. Сканер создан с нуля: от механической платформы и оптики до управляющего ПО и просмотрщика изображений. Продукт защищен российскими патентами и прошел клиническую апробацию в Центре цифровой патоморфологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, а также в Московском научно‑практическом центре лабораторных исследований Департамента здравоохранения города Москвы (ГБУЗ «МНПЦЛИ ДЗМ») – крупнейшей лаборатории России, где получил высокую оценку экспертов.

«Выход на рынок полностью российского цифрового сканера для гистологии и цитологии – значимое событие для отечественного здравоохранения, которое позволит лабораториям по всей стране получить современный инструмент для цифровизации диагностических процессов в 10 раз дешевле зарубежных аналогов, сделает скрининговые программы населения эффективнее и качественнее. Фонд “Сколково” поддерживал проект на всем пути к регистрационному удостоверению. Команде “Робоскопа” помогли гранты Фонда “Сколково” на прототипирование, испытания и маркетинг, а также участие в акселераторах и мероприятиях. В Roboscope заложена мощная система, которая позволит не только оцифровать гистологию, цитологию и другие виды исследования, но и объединить региональные лаборатории в единый цифровой контур. Желаем команде как можно скорее реализовать планы по масштабированию проекта», – сказала Юлия Щеглова, директор направления «Медицинские и ассистивные технологии» Фонда «Сколково».

«Шесть лет упорной работы нашей команды инженеров, программистов и врачей привели к созданию микроскопа, который не уступает зарубежным аналогам. Roboscope – это стопроцентно российская разработка: от механической части и оптики до программного обеспечения. Клинические испытания в ведущих медицинских учреждениях подтвердили высокое качество сканирования и готовность устройства к внедрению в практику», – сказал Игорь Шадеркин, генеральный директор «Робоскоп Патолоджи», кандидат медицинских наук, врач‑уролог, инженер‑программист.

Комплекс Roboscope включает цифровой сканер с трехосевой роботизированной платформой, программу просмотра цифровых снимков и разрабатываемую роботизированную систему подачи и хранения предметных стекол. Устройство ориентировано на патолого‑морфологические и цитологические лаборатории, судебно‑медицинские центры, а также на применение в онкологии, гинекологии, урологии, ветеринарии и биологических исследованиях.

Доступность Roboscope особенно важна для региональных лабораторий, которые ранее не могли позволить себе дорогостоящее оборудование для цифровой патологии. Использование сканера для оцифровки цитологических исследований, таких как Пап-тест (тест Папаниколау), позволяет повысить качество скрининга женского здоровья и выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях. Цифровизация данных дает возможность передавать их в федеральные референсные центры для верификации, что снижает количество ложноотрицательных и ложноположительных результатов и повышает общую точность диагностики. В условиях ухода с рынка международных игроков Roboscope становится не просто импортозамещающим решением, а технологией, которая делает современную цифровую патологию доступной по всей стране, способствуя раннему выявлению онкологических заболеваний и улучшению показателей здоровья населения.

Старт продаж оборудования запланирован на 2026 г.