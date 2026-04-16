Naumen подтвердил совместимость Naumen Enterprise Search с российской СУБД Postgres Pro

Компания Naumen и Postgres Professional объявили о технологической совместимости решений Naumen Enterprise Search (Naumen KnowledgeCat) и российской СУБД Postgres Pro. Соответствующие сертификаты подтверждают корректную работу продуктов с редакциями Postgres Pro Enterprise 18 и Postgres Pro Standard 18. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Подтверждение совместимости означает, что решения Naumen могут использоваться в ИТ-ландшафте заказчиков на базе отечественной СУБД без ограничений по функциональности и стабильности работы. Это особенно важно для компаний с повышенными требованиями к надежности, безопасности и соответствию требованиям регуляторов.

Naumen Enterprise Search — это система корпоративного поиска, которая позволяет объединить разрозненные источники данных и обеспечить быстрый доступ к информации из различных ИТ-систем. Решение индексирует документы, базы знаний, сервисные системы и другие корпоративные ресурсы, формируя единое пространство поиска для сотрудников.

Продукт используется как часть экосистемы Naumen и применяется для повышения эффективности работы сотрудников, сокращения времени на поиск информации и поддержки процессов принятия решений. В связке с системами управления знаниями и сервисными платформами он позволяет формировать единый слой доступа к корпоративным данным.

Postgres Pro — российская система управления базами данных, разработанная компанией Postgres Professional. Флагманская редакция Postgres Pro Enterprise включает расширенные механизмы обеспечения надежности, производительности и отказоустойчивости, что делает ее применимой для высоконагруженных корпоративных систем. Решение входит в реестр отечественного ПО и сертифицировано ФСТЭК.

«Подтверждение совместимости с Postgres Pro — это важный шаг для развития экосистемы Naumen. Мы видим растущий запрос со стороны заказчиков на построение устойчивой ИТ-архитектуры на базе отечественных решений. Совместимость с одной из ключевых российских СУБД позволяет использовать Naumen Enterprise Search в составе критически важных систем без дополнительных ограничений и рисков», — отметил Федор Медведев, руководитель практики поисковых систем и проектной разработки Naumen.