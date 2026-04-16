Московская биржа запустила сервис скоринговой оценки частных инвесторов

16 апреля 2026 г. Московская биржа запустила сервис «Скоринг», который позволит брокерам при регистрации новых клиентов получать информацию о наличии у них опыта работы на бирже и статуса квалифицированного инвестора. Об этом CNews сообщили представители Московской биржи.

По каждому из направлений система выставит баллы от 0 до 5, где большее значение означает больший опыт, активность и активы. Также сервис позволит сразу получать информацию о наличии статуса квалифицированного инвестора и потенциале его присвоения.

Сейчас при открытии счета новому клиенту брокер не располагает информацией о его активности на бирже. Сервис «Скоринг» Московской биржи решает эту проблему – брокеры смогут эффективнее и быстрее анализировать клиента, персонифицировать предлагаемые услуги.

Борис Блохин, управляющий директор по фондовому рынку и цифровым активам Московской биржи: «Московская биржа внедряет инструменты, основанные на данных, чтобы участники торгов и инвесторы получали лучший опыт работы на финансовом рынке. Сегодня цифровые каналы – основной инструмент участников рынка для привлечения инвесторов. Сервис «Скоринг» поможет брокерам сразу эффективно построить взаимодействие с клиентом, а в результате – значительно повысить качество клиентского опыта и снизить расходы на обслуживание. Мы разрабатывали этот сервис в тесном взаимодействии с участниками рынка и уже видим существенный спрос на его использование».

Брокерам будет доступен функционал оценки клиентов, которые впервые открывают счет у брокера. В дальнейшем планируется расширение сервиса за счет информации не только о новых, но и о действующих клиентах брокера.