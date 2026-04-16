Разделы

Безопасность
|

Мошенники в Санкт-Петербурге стали в 20 раз чаще использовать сложные сценарии обмана с несколькими звонками

МТС проанализировала с помощью сервиса «Защитник» мошеннические звонки в российских регионах с начала 2026 г. Если в 2025 г. злоумышленники часто ограничивались одним звонком, то теперь в ход идут две и более попытки обмануть россиян. Санкт-Петербург и Ленинградская область занимают третье место (7% от всех мошеннических звонков по стране) в федеральном антирейтинге по числу таких схем со сложными сценариями. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Стандартные методы обмана становятся все менее эффективными, поэтому преступники переходят к персонализированным схемам с усиленным психологическим давлением. Сложные схемы предполагают цепочку звонков с целью заполучить доверие жертвы и заставить передать свои сбережения или персональные данные. Количество многоэтапных мошеннических звонков в адрес жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти за I квартал 2026 г. выросло в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Опережают северо-западные регионы по числу сложных схем с поочередными звонками Москва (32% от всех звонков по стране) и Краснодар (8%).

Чаще всего по сложным схемам петербуржцам звонят от имени госорганов. Также досаждают организации, которые предлагают помощь с социальными, пенсионными вопросами и обещают быстрый заработок, инвестиции.

По данным экспертов, главная цель злоумышленников — пожилые люди старше 65 лет. На них приходится 58% всех многоэтапных мошеннических звонков по стране. Самое опасное для пользователей и «любимое» время мошенников — с 10:00 до 12:00. В эти часы дети и молодежь на учебе, взрослые — на работе, а пенсионеры чаще всего остаются дома одни, без поддержки близких, когда их проще застать врасплох. После 18 часов активность мошенников заметно спадает. Чаще всего в I квартале 2026 г. мошенники звонили жителям в пятницу.

«Злоумышленники усложняют схемы обмана, чтобы заполучить доступ к персональным данным и финансам. Поэтому мы обновляем инструменты для защиты от спама, мошенников и многоступенчатых сценариев, на которые сейчас делают ставку недоброжелатели. «Защитник» способен проанализировать каждый подозрительный звонок по нескольким сотням признаков. Так, инструмент заблокировал более 33 миллионов нежелательных вызовов в Петербурге и Ленобласти. Решение может выявить сомнительный звонок, предупредить о потенциальном злоумышленнике во время разговора и оградить от угрозы членов его семьи: если ребенку или пожилому родственнику абонента позвонит мошенник, сервис сразу об этом сообщит», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Процесс массовой миграции на российские платформы виртуализации стартовал только в 2026 г.

Древнее зло пробудилось: Внезапно заработала старая «дыра» в Excel, с помощью которой можно полностью захватить ПК

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

У «безопасников» новая головная боль. Оптоволокно можно применять как микрофон для прослушки

Будущее за синергией RPA, GenAI и BPM-систем, управляющих их работой

Поддельный криптокошелёк Ledger пролез в магазин приложений для Mac и украл миллионы долларов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще