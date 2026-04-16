«МегаФон» улучшил качество связи в городах и селах Сахалина

Высокие интернет-скорости передачи данных и широкую зону устойчивого 4G-покрытия получили жители Холмска, Корсакова, а также Горнозаводска и Соловьевки. Инженеры «МегаФона» завершили очередной этап программы рефарминга в Сахалинской области. Специалисты перевели частоты, задействованные ранее в сетях 3G в современный стандарт LTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Перераспределение частот позволяет нарастить скорость мобильного интернета, расширить зону покрытия и повысить проникающую способность мобильного сигнала. После проведенных работ средняя скорость передачи данных в этих населенных пунктах стала выше 40 Мбит/с. Вместе с тем сигнал 4G теперь без перебоев работает в жилых домах и социальных учреждениях, а соединение на городских автодорогах стало стабильнее.

В Холмске связь была улучшена практически во всех районах города. Перераспределение частот специалисты выполнили на базовых станциях по улицам Киевская, Крузенштерна, Ливадных, Советской. В Корсакове обновленные интернет-скорости появились в районе смотровой площадки с видом на морскую бухту.

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026

«Постоянно пользоваться обновленным 4G смогут более 60 тыс. сахалинцев. Спрос на современную связь растет в малых городах и селах региона. При этом абоненты все чаще отдают предпочтение видеоконтенту —фильмам и сериалам в онлайн-кинотеатрах или на хостингах. Чтобы сделать просмотры более комфортными мы усиливаем LTE-связь в регионе», — сказал руководитель технического отдела «МегаФона» в Сахалинской области Антон Посполит.

В конце 2025 г. «МегаФон» выполнил рефарминг по 75 адресам в Южно-Сахалинске, а также еще в 15 населенных пунктах области, включая Ноглики, Оху, Углегорск, Поронайск. В этом году компания продолжит расширение сети 4G за счет перераспределения существующих частот.

