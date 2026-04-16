Количество каналов на Rutube выросло на треть за год

К концу I квартала 2026 г. количество каналов достигло 4,8 млн, что больше прошлогоднего показателя за аналогичный период 2025 г. на 33%, свидетельствуют данные аналитического центра Rutube. Об этом CNews сообщили представители Rutube.

Общее количество просмотров с января по конец марта составило 15 млрд, в этот период в 2025 г. — 13,2 млрд.

«Мы продолжаем делать наш сервис интересным и технологически независимым, а также удобным для всех пользователей. Количество каналов постоянно увеличивается, а контент становится разнообразнее. Зрители все чаще проводят время на площадке за просмотром видео. В марте 2026 к аналогичному месяцу за прошлый год время смотрения в категории “Красота” выросло на 293%, в категории “Лайфстайл” — на 197%. Также можно отметить рост времени смотрения категорий “Обзоры и распаковки товаров” на 107%, “Еда” — на 61%, “Авто-мото” — на 27%», — сказал заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», глава цифровых активов Сергей Косинский.

Если говорить про месячную аудиторию, то, по данным Mediascope, в первом квартале средний показатель находится на уровне 83,7 млн человек. Средняя дневная аудитория Rutube составляла 21,2 млн человек.

<p>Алена Ивличева, Content AI: Мы встроили ИИ в PDF-редактор, чтобы пользователи быстрее находили ответы</p>
Импортонезависимость

Rutube смотрят как в России, так и за пределами страны. В топ по просмотрам за рубежом в марте входят такие страны, как Белоруссия (28,3 млн), Казахстан (24,7 млн), Германия (21,6 млн), Нидерланды (18,5 млн), США (16,6 млн).


Другие материалы рубрики

Ловушка универсальности: почему систему управления услугами нельзя выбирать по списку функций

VK продал свою долю в виртуальном банке для предпринимателей

CNewsMarket впервые опубликовал карту ИТ-лидеров

В российской стройотрасли создается Центр инженерии данных и ИИ-технологий

Павел Костюрин, «Инфосистемы Джет»: Как мировые тренды меняют рынок ЦОД в России

От создателей нацмессенджера Max: в России построят национальную новостную платформу и обяжут внедрять ее во все популярные сайты

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще