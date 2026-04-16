Каждый десятый подписчик «Яндекс Книг» слушает виртуального рассказчика

Сервис «Яндекс Книги» поделился статистикой использования виртуального рассказчика — функции нейросетевой озвучки произведений без предзаписанных аудиоверсий от издателей. В среднем пользователи проводят с ней до пяти часов в месяц. Такая озвучка позволяет слушать книги, у которых пока нет аудиоверсии и открывает доступ к книгам для незрячих и слабовидящих людей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В начале 2026 г. подписчики сервиса стали заметно активнее использовать виртуального рассказчика. За первые три месяца года время прослушивания увеличилось почти в десять раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. При этом темп продолжил расти от месяца к месяцу: в марте пользователи проводили с функцией на 8% больше времени, чем в феврале, и на 25% больше, чем в январе.

Виртуальный рассказчик становится частью повседневного книжного сценария, когда книгу можно не только читать глазами, но и слушать в дороге, на прогулке или во время домашних дел. В январе функцией пользовались 9,1% аудитории «Яндекс Книг», а в феврале и марте показатель превысил 10% — таким образом, Виртуальным рассказчиком пользуется фактически каждый десятый подписчик сервиса. В среднем один подписчик проводил с функцией 269 минут в январе, 286 минут в феврале и 302 минуты в марте, что соответствует примерно 4,5–5 часов в месяц.

Функция органично дополняет мультиформатный опыт «Яндекс Книг» и помогает слушать больше тайтлов, включая те, для которых еще нет издательской аудиоверсии. Сейчас Виртуальный рассказчик доступен более чем для 150 тыс. произведений каталога, а вместе с остальным аудиоконтентом покрывает 75% всего каталога сервиса. В первом квартале 2026 года пользователи включали его для 33% книг без предзаписанного аудио. Для сравнения, по итогам всего 2025 г. этот показатель составлял 37%.

При этом в структуре потребления нейроозвучки заметны свои особенности: в 2026 г. слушатели виртуального рассказчика выбирали нон-фикшн почти в 1,5 раза чаще, чем пользователи остальных форматов. Среди самых популярных произведений, «Чек-лист «79 психотрюков. Приемы в общении, которым не учат в школе» Игоря Рызова, «Энциклопедия всенародной глупости» Михаила Задорнова, «Сначала полюби себя! Повысьте самооценку за 30 дней» Марка Реклау.