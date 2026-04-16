ИИ-ассистент Mymeet.ai интегрировался с «МТС Линк»

Платформа для повышения эффективности онлайн-встреч и звонков Mymeet.ai реализовала интеграцию с экосистемой сервисов для онлайн-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк». Об этом CNews сообщили представители Mymeet.ai.

Новая интеграция осуществляется через бота-участника встречи. Виртуальный ИИ-ассистент подключается к звонку, фиксирует содержание разговора, отслеживает состав участников, их реплики и формирует итоговый отчет. Бот Mymeet.ai также умеет отправлять приветственные сообщения в чат, автоматически покидать звонок при завершении встречи или в случае удаления ассистента из числа участников.

Сейчас Mymeet.ai интегрирован для работы с большинством популярных ВКС-платформ, включая «Яндекс Телемост», Jitsi, Zoom, Google Meet, SberJazz, Microsoft Teams, TrueConf и «Контур.Толк». При этом технологический подход специально адаптирован под специфику «МТС Линк»: от механики подключения к звонку и работе с чатом до отслеживания статуса встречи и состава участников.

Для пользователей интеграция означает возможность работать с итогами встреч в той же среде, где уже происходит коммуникация с командой. Необходимость переключаться на сторонние сервисы для транскрибации и саммари исчезает благодаря работе ИИ-ассистента.

«Северсталь» нашла замену для Microsoft Orchestrator на основе российской платформы автоматизации управления
По данным «МТС Линк», в 2025 г. на платформе прошло более 7,6 млн мероприятий, а суммарное число подключений достигло 50 млн. Новая интеграция открывает Mymeet.ai доступ к аудитории команд, которые уже стандартизировали коммуникации внутри «МТС Линк», усовершенствовав опыт пользователей.

«Мы последовательно расширяем список платформ, в которых пользователи могут работать с Mymeet.ai без смены привычного сценария коммуникации. Интеграция с «МТС Линк» важна для команд, которые хотят автоматически фиксировать итоги встреч, не тратить время на ручные заметки и получать структурированный результат сразу после звонка», – сказал Федор Жилкин, CEO Mymeet.ai.

Другие материалы рубрики

Не просто ВКС: что такое видеоселектор и как его организовать

В России создан роботизированный снайперский комплекс с искусственным интеллектом

Ксения Бокша, VK: Будущее за аналитикой на естественном языке и ИИ-агентами

В России создана цифровая модель, прогнозирующая деформацию мостов с точностью 95%

Искусственный интеллект меняет подход к гибридной инфраструктуре — исследование Cloud.ru

В российской стройотрасли создается Центр инженерии данных и ИИ-технологий

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще